10 productos de belleza que harán tu vida más fácil durante una ola de calor Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos ola de calor temperatura verano Credit: Mikhail Reshetnikov / EyeEm Calor excesivo, aumento de la sudoración, deshidratación... Si odias el verano y sus efectos, estas sugerencias te ayudarán a sobrellevar las altas temperaturas manteniendo tu piel a salvo y sin perder la compostura. Empezar galería Polvos salvadores Productos ola de calor temperatura verano Credit: Cortesía Inspirado por la tiza que utilizan los escaladores para no resbalar, llega este polvo con magnesio y otros componentes naturales que absorbe el sudor y previene el mal olor. Además, cuenta con una práctica brocha que te permitirá emplearlo en las axilas y en otras partes del cuerpo, como los muslos o los pies, con facilidad. Y lo puedes llevar contigo allá donde vayas. The Sweat Powder, de Kaia Naturals. $35. kaianaturals.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Piel fresca, literalmente Productos ola de calor temperatura verano Credit: Cortesía Esta humectante en textura gel puedes usarla a temperatura a ambiente o guardarla en el congelador, donde se convierte en un sorbete, para potenciar sus efectos calmantes e hidratantes. Con ácido hialurónico y aloe vera, entre otros ingredientes, desinflama, elimina las bolsas bajo los ojos, calma la piel enrojecida e hidrata en profundidad. Frozen Over Gel-To-Ice Hydrator, de Skin Proud. $15.97. walmart.com 2 de 10 Ver Todo Problema localizado Productos ola de calor temperatura verano Credit: Cortesía Seamos sinceras, cuando sube el termómetro, por mucho que apostemos por prendas ligeras, a muchas nos suda la parte de abajo de los pechos. Si es tu caso, no te preocupes, esta varita mágica contiene una fórmula desodorante específica ara la zona que absorbe la humedad, reduce la fricción, mantiene seca tu ropa interior e hidrata con ingredientes como manteca de karité, aceite de semilla de girasol y aloe vera. Embrace the ladies Magic Wand, de Nakery Beauty. $22. hsn.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Refresco instantáneo Productos ola de calor temperatura verano Credit: Cortesía Es la manera más sencilla de refrescarse y cuidar tu rostro a la vez. Esta bruma hidrata y recupera la piel estresada por la polución y lo s radicales libres gracias s sus diferentes tipos de ácido hialurónico y antioxidantes. Hydro Boost City Shield, de Neutrogena. $24.99. neutrogena.com 4 de 10 Ver Todo Alivio en stick Productos ola de calor temperatura verano Credit: Cortesía Este stick está diseñado para reducir la apariencia de ojos hinchados y mejorar la apariencia de la piel deshidratada, pero puedes usarlo en todo el rostro e incluso en el cuerpo, para refrescarte. Contiene cafeína y agua de mar y puedes conservarlo en el refrigerador para mejorar su efecto. Cool Water Under Eye Gel Stick, de Milk Makeup. $28. milkmakeup.com 5 de 10 Ver Todo Crioterapia en casa Productos ola de calor temperatura verano Credit: Cortesía Inspirada en la crioterapia y la acupresión facial, esta máscara reutilizable te ayudará a obtener una piel más firme, tersa y rejuvenecida. Con depósitos de gel y puntos metálicos, métela en el congelador 30 minutos antes de usarla y devuélvela la energía a tu rostro. Cryo-recovery Face Mask, de Charlotte Tilbury. $55. charlottetilbury.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ducha portátil Productos ola de calor temperatura verano Credit: Cortesía Al salir del gimnasio, de viaje, si pasas largas horas fuera de casa, o simplemente en los días de mucho calor apetece usar estas toallitas refrescantes que eliminan el sudor y la suciedad, y dejan un aroma fresco. Formuladas con aloe vera, vitamina E y un desodorante de base vegetal. Lemon & Sage Refreshing Body Wipes With Natural Deodorant, de Bliss. $8. amazon.com 7 de 10 Ver Todo De dentro afuera Productos ola de calor temperatura verano Credit: Cortesía Estas cápsulas contienen una mezcla desintoxicante de menta, perejil y clorofila orgánicos que deodorizan tu piel desde dentro. Según un estudio de Princeton, los usuarios redujeron el olor corporal al menos un 75% con una semana de tomar este suplemento alimenticio. Body Deodorizing Supplement, de It Just Works. $35. amazon.com 8 de 10 Ver Todo Accesorio cool Productos ola de calor temperatura verano Credit: Cortesía Aunque parecen piedras de lapislázuli, esta pulsera está firmada por abalorios ligeros rellenos de gel frío que te ayuda a refrescarte al instante ¡sin perder el estilo! Ponlo dentro de su estuche en el congelador durante 4 horas y úsalo cuando más lo necesites. La muñeca es un punto de pulso, y te ayudará a aliviar el calor de todo el cuerpo. Blue Lapis Chicklet Cooling Bracelet, de Hot Girls Pearls. $50. hotgirlspearls.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tacto ligero Productos ola de calor temperatura verano Credit: Cortesía Los días de calor no apetece usar productos pesados o grasosos en la piel, ¡pero no podemos prescindir de nuestro bloqueador solar! Este tiene una textura muy ligera, similar a una esencia, que se absorbe con rapidez sin dejar rastro y apta para todo tipo de pieles gracias a sus ingredientes naturales como aguacate, acai o hibisco. Day-Light Protection Airy Sunscreen, de Neogen Dermalogy. $28.80. amazon.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image 10 productos de belleza que harán tu vida más fácil durante una ola de calor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.