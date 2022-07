4 productos que necesitas para tener tu cuerpo bikini ready Celebra el Día Nacional del Bikini presumiendo piel en la playa o la piscina. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras los festejos del 4 de julio, el verano ya ha llegado de manera oficial y qué mejor manera de recibirlo que disfrutar dándote un chapuzón en la piscina o si eres muy afortunado, bañarte en el mar. El 5 de julio se celebra el Día Nacional del Bikini. Sea cual sea tu estilo preferido: clásicos de tiro alto, los diseños más modernos de la temporada, metálicos como los que luce Kim Kardashian, extravagantes como los que presume su hermana Kylie Jenner o minimalistas como los de Yailin y otras celebridades, lo cierto es que todas tenemos un traje de baño en el clóset que amamos y estamos deseando ponernos. Pero, ¿estás lista para enfundarte en tu bañador? Estos productos dejarán tu piel más firme, sedosa, uniforme, tersa y bronceada, lista para hacerte sentir como una diosa en la playa o la piscina. Depilación suave Si eres de la que se depila con cuchilla, sabrás que es complicado que después del afeitado tu piel luzca impecable. Granitos, pequeños cortes o pelitos enquistados son los culpables de que a veces nos de vergüenza mostrar ciertas partes de nuestro cuerpo. Olvídate de estos problemas con esta crema para el afeitado que con razón se volvió viral en TikTok y es de las más vendidas en Amazon. Contiene aceite y manteca de karité para hidratar de manera duradera y puedes usarla, en seco o mojado, hasta en las zonas más íntimas. Aclara el exceso o extiéndelo hasta que se absorba para humectar durante 24 horas. Productos para cuerpo bikini Credit: Cortesía Pink Citrus Shave Cream, de eos. $4.99. evolutionofsmooth.com Cuerpo firme Un complejo único formulado con microalgas del Ártico, cafeína, extracto de hibisco, manteca de karité y aceite de hierba de la pradera, convierte a este suero corporal en tu mejor aliado para reafirmar las zonas más flácidas de tu piel, como los brazos o muslos. Fácil de aplicar en su formato spray, hidrata, tersa, rellena y reduce la apariencia de arrugas. Productos para cuerpo bikini Credit: Cortesía SkinFirm Serum Body Treatment, de Nakery Beauty. $44. hsn.com Piel bronceada Si tu tono de piel se asemeja al de un fantasma y preferirías lucir como una sirena dorada, no te apures. No hace falta que te expongas al sol durante días porque con un autobronceador podrás obtener el color deseado en solo unas horas. Este de textura mantequilla, hidrata tu piel con aceite de jojoba y camomila. Contiene pigmentos que reflejan La Luz y dan brillo y luminosidad y lo puedes usar en el cuerpo y en el rostro. Productos para cuerpo bikini Credit: Cortesía Golden Daze, de Joah Beauty. $16.99. joahbeauty.com Spa en casa Otra manera de combatir la flacidez y la apariencia de la celulitis son los masajes linfáticos. Una forma fácil de hacerlo en casa es usar este guante con bolas metálicas, en dirección ascendente, que mejora la circulación y por lo tanto la eliminación de toxinas. Puedes usarlo en la ducha o en seco y también sirve para aliviar dolores musculares por todo el cuerpo. Productos para cuerpo bikini Credit: Cortesía Guante de masaje, de Spa Savvy. $9.99. amazon

