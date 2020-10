Logra unas pestañas envidiables con estos productos de belleza Por Andrea Devoto Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Getty Images Si hay algo que admiramos de las celebridades es cómo llevan sus pestañas. Aquí te presentamos algunos productos de belleza para ayudar a resaltarlas y darle el mejor cuidado. Empezar galería Magnética Image zoom Cortesía de la marca Ahorra tiempo y evita los desastres con estas pestañas postizas que se pegan en las tuyas sin necesidad de ningún adhesivo. Pestañas magnéticas, de Eylure. $14.99. Disponibles desde el 19 de agosto en Target.com 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio La favorita Cortesía de la marca Se venden más de 15,000 de estas mascaras a diario, así de popular se ha hecho su efecto de crear volumen. Lash Blast Volume Mascara, de Covergirl. $8.95. Farmacias. 2 de 10 Applications Ver Todo Mirada mágica Image zoom Cortesía de la marca Este serum de la experta de belleza Karen Paba promete alargar y aumentar el volumen de tus pestañas naturales en solo cuatro semanas. Serum de pestañas, de Paba Lash. $70. pabalashes.com 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Libre de impurezas Cortesía de la marca Este bálsamo retira hasta la mascara a prueba de agua. Take The Day Off™ Cleansing Balm, de Clinique. $29.50. Clinique.com 4 de 10 Applications Ver Todo Alarga Image zoom Cortesía de la marca Este rizador de pestañas no es como los demás. Con su diseño único, es ideal para los ojos en forma de almendra y profundos, para rizar hasta las esquinas de la pestaña. ProMaster Lash Curler, de Tweezerman. $22. Tweezerman.com 5 de 10 Applications Ver Todo A otro nivel Cortesía de la marca Asegúrate de que tu mascara sea aún más efectividad con un primer como este, que promete facilitar su aplicación. Subversion Lash Primer, de Urban Decay. $22. Ulta.com 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio En todo su apogeo Image zoom Cortesía de la marca Este nuevo e innovador producto de Nars ha cautivado a los ojos de las editoras de belleza. Esta mascara no dejará grumos en tus pestañas y tampoco le quitará su suavidad, mientras se ocupa de darte el volumen que siempre has querido. Climax Mascara, de Nars. $24. Ulta.com 7 de 10 Applications Ver Todo Pestañas saludables Image zoom Cortesía de la marca Retira el residuo de mascara en tus pestañas de una manera más delicada y efectiva. Esta agua micelar es vegana y no causa irritación en los ojos. Micellar Water Lash Wash, de Revitalash. $36. Revitalash.com 8 de 10 Applications Ver Todo Todo el drama Cortesía de la marca Como las hemos visto en Kim Kardashian, estas pestañas llevarán toda la atención a tu mirada. Pestañas postizas, en Miami, de Lilly Lashes. $29.99. Lillylashes.com 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡A todo color! Image zoom Cortesía de la marca Diviértete con tu look de maquillaje añadiéndole un toque de color y volumen con esta mascara. Diorshow Pump'n'Volume, de Dior. $29.50. Dior.com 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

