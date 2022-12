¿Qué pones en tu piel? Productos de belleza limpia para cuidar el rostro Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos belleza limpia rostro Credit: Ridofranz/ iStock / Getty Images Plus A la hora de comprar tus cosméticos ¡fíjate en la etiqueta! La belleza limpia evita el uso de ingredientes perjudiciales como parabenos, ftalatos o siliconas que son potencialmente dañinos para la salud. Estos son algunos de nuestros esenciales favoritos. Empezar galería Tula Skincare Productos belleza limpia rostro Con extractos probióticos que mantiene el equilibrio de la piel, prebióticos, que la nutren e ingredientes naturales coo cúrcuma o arándano, que mejora la textura; este gel limpiador elimina la suciedad sin resecar. The Cult Classic Purifying Face Cleanser, de Tula Skincare. $34. ulta.com 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Acure Productos belleza limpia rostro Un tratamiento eficaz para retirar las células muertas y desintoxicar la piel gracias a su contenido en arcilla verde francesa, kelp marino, peladura de limón, lirios y aceite de argán, entre otros ingredientes. Brightening Facial Scrub, de Acure. $9.99. ulta.com 2 de 10 Ver Todo The Ordinary Productos belleza limpia rostro Credit: Cortesía Toda una revolución en las redes sociales, esta marca asequible se volvió viral por su calidad y resultados. Su tónico exfoliante con ácido glicólico mejora la textura del cutis y le da luminosidad. Glycolic Acid 7% Exfoliating Toning Solution, de The Ordinary. $10. ulta.com 3 de 10 Ver Todo Anuncio Drunk Elephant Productos belleza limpia rostro Como un vaso de agua refrescante para la piel más seca, este suero ultra hidratante con ceramidas de piña, vitamina B5 y hialuronato de sodio devuelve la jugosidad a tu rostro, mejora el aspecto y la textura. B-Hydra Intensive Hydration Serum, de Drunk Elephant. $48. ulta.com 4 de 10 Ver Todo I Dew Care Productos belleza limpia rostro Credit: Cortesía En este set encontrarás 14 mascarillas biodegradables hechas de fibras de eucalipto para minimizar los poros, reafirmar, humectar, hidratar y nutrir, calmar la piel estresada y dar brillo a la tez apagada. Let's Get Sheet Faced Sheet Mask Set, de I Dew Care. $27. ulta.com 5 de 10 Ver Todo Philosophy Productos belleza limpia rostro Con ácido hialurónico vegano, ácido glicólico y vitamina pro p, esta hidratante mantiene tu rostro humectado, suave y rejuvenecido. Hope In A Jar Smooth-Glow Multi-Tasking Moisturizer, de Philosophy. $42 por 2oz. ulta.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dime Productos belleza limpia rostro Credit: Cortesía Devuélvele su esplendor al contorno de tus ojos con este suero en crema que reduce las ojeras, las bolas y las arrugas de esta delicada área gracias a su contenido en niacinamida, escualanao y péptidos. Luminosity Eye Serum, de Dime. $38. ulta.com 7 de 10 Ver Todo Beekman 1802 Productos belleza limpia rostro Credit: Cortesía Esta fórmula bifásica contiene leche de cabra, probióticos, hierba de San Juan, escualeno vegetal, ácido hialurónico y aceite de jojoba para hidratar y refrescar tu cara con solo rociarla. ¡Agitar antes de usar! Milk Shake Hyaluronic Acid & Squalane Facial Toner Mist, de Beekman 1802. $34. ulta.com 8 de 10 Ver Todo Sunday Riley Productos belleza limpia rostro Credit: Cortesía Con aceites esenciales, aceite de semilla de aguacate o chia y otros ingredientes botánicos combinados con un potente retinol, este aceite se absorbe con facilidad y trabaja de noche para lograr una piel más jugosa y rellena y mejorar la apariencia de arrugas, rojeces y poros. Luna Retinol Sleeping Night Oil, de Sunday Riley. $55. ulta.com 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Derma E Productos belleza limpia rostro Credit: Cortesía Su rica textura hacen de esta crema antioxidante un ritual nocturno. Con Vitamina C, roiboos, ácido hialurónico y probióticos, restaura, protege y promociona el rejuvenecimiento natural. Además está formulada sin ingredientes modificados genéticamente, es vegana y su frasco reciclable. Vitamin C Intense Antioxidant Night Cream, de Derma E. $24.95. ulta.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

