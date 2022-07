¡Día Nacional de la Belleza Limpia! Marcas que velan por la salud de tu piel y la del planeta Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Día nacional belleza limpia 2022 Credit: Ridofranzz/ iStock/ Getty Images Aunque no hay una definición universal, hablamos de productos sin ingredientes potencialmente dañinos para la salud, que se nutren de componentes de origen natural y son seguros para el planeta ¿Quieres descubrirlos? Empezar galería Inspiración oriental Día nacional belleza limpia 2022 Credit: Cortesía Creada pr la actriz Jennifer Yen - famosa por su papel de villana en la serie Power Rangers-, Yensa combina el poder de los super alimentos con los rituales de la belleza asiática. Este limpiador en aceite, que también funge como desmaquillante, contiene 8 super aceites de origen natural además de cannabinoides, para dejar tu piel limpia sin resecarla. CBD Superfood Dual Cleansing Oil, de Yensa. $38. yensa.com

Espíritu viajero

Esta marca limpia, sostenible, vegana, que recicla, reutiliza y colabora con la organización Keep America Beautiful, emplea ingredientes naturales y eficaces de todo el planeta en sus fórmulas accesibles. Con corteza de arce, niacinamida, manteca de karité y ácido hialurónico, esta crema para el contorno de los ojos reduce la inflamación, ojeras y arrugas para conseguir una mirada luminosa. Eyeland Retreat Cooling Eye Gel, de Fieldtrip. $15. fieldtripskin.com

Respuesta multifunción

Creada por dos amigas hartas de no encontrar una humectante que se ajustase a sus deseos y necesidades nació esta crema. Infusionada con CBD orgánico cultivado en Colorado, esta hidratante elimina de su fórmula cualquier ingrediente innecesario, cumpliendo varias funciones sobre tu rostro: hidrata, mantiene la humectación, refuerza la barrera cutánea, equilibra el piel, alivia las rojeces y rellena las líneas de expresión. Luxury CBD Face Cream, de Winnow. $85. winnowskincare.com

Recién "exprimido"

Inspirándose en la industria de la comida, esta marca ha conseguido prácticamente eliminar los conservantes de sus fórmulas, además de los plásticos en sus envases. Se acabó que dejar el tarro de tus cosméticos abierto afecte a su eficiencia. Con su original sistema solo tienes que tomar una de sus cápsulas, introducirla en el activador, y aplicarla sobre el rostro. Así se asegura la frescura de los ingredientes y su efectividad. Este ritual transforma tu rostro sin brillo y deshidratado en una piel luminosa y viva con dos pasos: una mascarilla nocturna con hibisco, y un exfoliante matutino con semillas de kiwi. Awaken Facial, de Opulus Beauty Labs. $105. opulusbeautylabs.com

Uso diario

Preocupada por crear productos buenos para tu piel y para el planeta, esta marca que además no retoca ssus fotos, emplea ingredientes eficientes y sostenibles, además de utilizar elementos reciclados y reciclables en sus empaques. Este bloqueador solar, apto para todo tipo de pieles, además de proteger de los rayos UVA y UVB contiene antioxidantes, que combaten los daños de los radicales libres y la luz azul, con efecto antienvejecimiento. Guards Up Daily Mineral Sunscreen Broad Spectrum SPF 35, de Versed. $24.99. versedskin.com

Concepto holístico

Con un acercamiento que combina lo holístico y la ciencia, esta marca busca poderosos ingredientes naturales que hayan demostrado su eficacia a lo largo del tiempo. Su suero para cara y cuello, diseñado con un aplicador roll-on que potencia sus efectos, contiene bakuchiol, péptidos, vitamina C y minerales que trabajan en conjunto para conseguir una piel más luminosa, firme y pareja. Neck/Face Serum, de Beauty HAC. $130. beautyhac.com

Cristales sanadores

Creada por la aromaterapeuta y sanadora con cristales Mazz Hanna, esta línea de cuidado para la piel incluye productos infusionados con cristales repletos de buenas energías. Uno de los favoritos del público es este bálsamo para el cuerpo, super hidratante y reparador, que contiene CBD así como vitamina E, cera de abeja, manteca de karité, y hierba de la pradera. CBD Body Melt, de Mazz Hanna. $58. mazzhanna.com

Apuesta personal

Inspirada por su experiencia con la urticaria, Sarah Brown fundó esta marca pensando en una línea de productos que fueran seguros para dermis sensibles, hecha con productos orgánicos, obtenidos de manera ética y sostenible, y eficientes. ¿Un exfoliante para pieles sensibles que deja el rostro hidratado y calmado? Con bolitas de jojoba que eliminan con suavidad las impurezas y las células muertas, éste no daña ni las pieles más delicadas ni los océanos.

Virtuous Circle Kukui & Jojoba Bead Eco-Bead Exfoliator, de Pai Skincare. $49. paiskincare.com

Mascarilla multitasking

Con el objetivo de lograr una piel en perfecto estado, para no necesitar maquillaje, esta marca ofrece productos multifunción, con ingredientes veganos, fórmulas sencillas para todo tipo de piel y con empaques sostenibles. Una mascarilla que limpia los poros en profundidad, a la vez que exfolia suaveemnte, renueva la textura de tu rostro, hidrata y da brillo. Todo gracias a sus ácidos veganos, como el mandélico, niacinamida y extractos de aloe, té verde y pepino. Nudeskin Tight + Bright Mask, de NudeStix. $28. nudestix.com

Tónico activo

Desde su creación en 1996, iHerb ofrece una curada selección de productos de belleza y bienestar limpios y accesibles, así como marcas propias. Este tónico combina los beneficios antioxidantes de la vitamina C con ácidos que exfolian de manera suave, para conseguir una piel purificada, pareja y luminosa. Vitamin C Toner, de PrescriptSkin. $13. iherb.com

