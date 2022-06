Día Nacional de la Hidratación: nuevos productos para mantener tu piel fresca y humectada Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Dia nacional hidratacion 2022 Credit: Jonathan Knowles/ Getty Images Establecido en 1964, cada 23 de junio se celebra el Día Nacional de la Hidratación. Una oportunidad estupenda para tomar un tiempo para ti y mimar el órgano más grande de tu cuerpo: la piel. Empezar galería Aliado multiusos dia nacional hidratacion 2022 Credit: Cortesía El producto más versátil y portátil. Úsalo para refrescarte a media mañana, rocíate entre el serum y tu humectante, o para fijar el maquillaje. Con ácido hialurónico, extracto de avena y vitamina B, esta bruma calma e hidrata en profundidad. Hydrating Milky Mist, de Pixi. $15. pixibeauty.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Acción nocturna dia nacional hidratacion 2022 Credit: Cortesía Pensado para potenciar el efecto regenerador del sueño en tu piel y formulado con resveratrol, vitamina E y nicinamida entre otros ingredientes, este suero mejora el tono y la textura del rostro, lo protege de los radicales libres, mantiene la humectación y da luminosidad. All-In-One Hydrating Night Serum, de InstaNatural. $26. instanatural.com 2 de 8 Ver Todo Recién preparado dia nacional hidratacion 2022 Credit: Cortesía Como un rico jugo recién exprimido, esta mascarilla de hoja biodegradable proporciona hidratación al instante y deja tu rostro jugoso durante horas. El apio es rico en vitaminas A, K y luteolina, que hidratan y equilibran mientras que el ácido hialurónico mantiene la humectación entre las diferentes capas de la piel. Celery + Hyaluronic Acid Fresh-Pressed Sheet Mask, de Sweet Chef. $3.50. sweetchefskincare.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Acción inmediata dia nacional hidratacion 2022 Credit: Cortesía Como una bebida isótonica para tu cuerpo, este gel hidratante se absorbe al instante, y rehidrata hasta la piel más seca con un efecto duradero que además refuerza la barrera de protección natural. Speed Soak Air-Gel Rehydrating Lotion, de Soft Services. $28.softservices.co 4 de 8 Ver Todo Básico imprescindible dia nacional hidratacion 2022 Credit: Cortesía Esta crema de día de humectación intensa y rápida absorción, contiene escualano, vitaminas B, C y E; manzanilla y ácido hialurónico. Un poderoso cóctel que mantendrá tu tez hidratada y rejuvenecida todo el día. All Day Hydration Cream, de Sympli beautiful. $20. iherb.com 5 de 8 Ver Todo Elixir renovador dia nacional hidratacion 2022 Credit: Cortesía Con ingredientes naturales como aguacate, granada, incienso y onagra, este aceite facial trabaja para revitalizar tu rostro a la vez que nutre, elimina toxinas y suaviza. Transformative Face Oil, de Melinda Lee Holm. $68. melindaleeholm.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Caricia de seda dia nacional hidratacion 2022 Credit: Cortesía Como un ritual para tus manos, esta crema no solo nutre en profundidad, sino que deja un delicioso aroma gracias a la rosa sagrada, la especie de rosa más rara de la India, con la que está formulada. Sacred Rose Hand Cream, de Ranavat. $32. ranavat.com 7 de 8 Ver Todo Melena sana dia nacional hidratacion 2022 Credit: Cortesía Puedes usar esta mascarilla como tratamiento diraio si tu cabello está muy dañado, o una vez a la semana para calmar, suavizar y recuperar las proteínas perdidas de la raíz a las puntas. Remedy Restorative Masque, de äz Craft Luxury Haircare. $46. azhaircare.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

