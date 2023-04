Celebra el Día de la Tierra con nuestros productos de belleza sostenible favoritos Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Productos belleza Dia de la Tierra Credit: Andriy Onufriyenko/Moment/ Getty Images Fórmulas limpias, envases rellenables y reciclables e ingredientes naturales obtenidos de manera sostenible son algunas de las características que debemos buscar en nuestros productos de belleza para cuidar de nuestra piel y de la Madre Tierra al mismo tiempo. Empezar galería Poder verde Productos belleza Dia de la Tierra Credit: Cortesía Una tendencia que se impone en el mundo de la belleza es el uso de envases rellenables que puedes usar casi eternamente. Es el caso de este limpiador de rostro formulado con súper ingredientes verdes como coles de Bruselas, brócoli o aloe vera. Con virudes calmantes, además de dejar tu rostro limpio en profundidad, obtendrás una tez fresca, nutrida, más suave y luminosa. Supergreens Refreshing Gel Cleanser, de FarmRx. $19.99. amazon.com 1 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Bloqueador sin tóxicos Productos belleza Dia de la Tierra Credit: Cortesía Con la premisa de que dejaremos el planeta en herencia a nuestros hijos y nietos, esta marca ha creado un bloqueador solar libre de ingredientes tóxicos, presentes en algunos bloqueadores solares químicos, para proteger tu piel y la de tu familia de manera natural, sin dañar corales ni océanos. Su botella de cristal se puede reciclar hasta el infinito y se presenta en una caja de cartón reciclado y reciclable impreso con tinta vegetal. n to protect your skin while preserving our reefs and oceans. 100% Mineral Moisturizing Sunscreen SPF 30, de Mama Sol. $44. shopmamasol.com 2 de 13 Ver Todo Sólido aliado Productos belleza Dia de la Tierra Credit: Cortesía "Este acondicionador profundo en barra es un bestie para mis rizos. Mi cabello es extremadamente seco y este producto le proporciona un montón de humectación al tiempo que fortalece la hebra. ¡Me encanta su empaque minimalista y de cartón!". Leonela Taveras, productora digital y escritora, sobre Deep Conditioner Bar for Curly Hair or Extreme Frizz de Super Zero. $28. sephora.com 3 de 13 Ver Todo Anuncio Más árboles Productos belleza Dia de la Tierra Credit: Cortesía Utilizando ingredientes orgánicos, naturales y a base de plantas, esta marca elabora productos efectivos y minimalistas. Además, por cada botella vendida en su web plantan un árbol en colaboración con el Proyecto Eden Reforestation. Además, utilizan energía solar en sus instalaciones. Este aceite de argán puedes usarlo en la piel, cuero cabelludo y pelo para hidratar en profundidad. Gold Argan Oil, de Pura D'Or. $14.99. purador.com 4 de 13 Ver Todo Cuidando la naturaleza Productos belleza Dia de la Tierra Credit: Cortesía Con base en Wyoming, está marca es pionera en recolectar a mano las plantas nativas en su mejor momento para emplearlas en cosmética, y los combinan con activos clínicos de probada eficacia. Además de priorizar la sostenibilidad y conservación de los recursos naturales, dedican una parte de cada compra a la fundación del Parque Nacional Grand Teton, dedicada a restaurar la vida salvaje. También colaboran con 1% para el Planeta, Pact Collective Recycling y ha sido la primera compañía de belleza en trabajar con rePurpose Global que recolecta plásticos del océano para reutilizar. Esta crema hidratante se funde sobre tu piel y la nutre en profundidad con ingredientes como el bakuchiol, las ceramidas, ácido hialurónico y escualano. Melt Moisturizer, de Alpyn Beauty. $60. alpynbeauty.com 5 de 13 Ver Todo Dorado saludable Productos belleza Dia de la Tierra Credit: Cortesía "Cuando se trata de envases sostenibles, no hay nada mejor que el aluminio. Este bronceador es completamente natural y te dará un glow envidiable sin lastimar tu piel o nuestro querido planeta". Laura Acosta, escritora de moda y belleza, sobre el Rice Powder Bronzer, de Ere Perez. $41.40. ereperez.com 6 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lujo para los sentidos Productos belleza Dia de la Tierra Credit: Cortesía La eliminación de ingredientes potencialmente tóxicos de sus fórmulas (parabenos, sintéticos, ingredientes tetados en animales o no biodegradables, siliconas...) es una obsesión para esta marca que usa solo elementos buenos para el planeta. Este gel de baño de textura rica, limpia y nutre con aceites de coco y oliva, además de dejar tu piel sedosa y con un delicioso aroma a tonka, yuzu y cedro. Y no es perjudicial para los mares. Pink Hand and Body Cleanse, de Lilfox. $68. lilfox.miami 7 de 13 Ver Todo Limpiando océanos Productos belleza Dia de la Tierra Credit: Cortesía "A veces nos sorprende cómo un pequeño gesto como elegir un cepillo desenredante puede colaborar con el cuidado del planeta. Pues ¡todo suma! Este cepillo está hecho con plástico reciclado de los millones de toneladas que acaban cada año en océanos y ríos. Diseñado de manera ergonómica deja mi cabello libre de nudos, cuando está húmedo y también en seco". Pilar Sopeséns, editora de moda y belleza sobre el Palm Brush, de Planet Goody. $10.49.target.com 8 de 13 Ver Todo Ingrediente nativo Productos belleza Dia de la Tierra Credit: Cortesía Esta marca de Nueva Zelanda produce y recolecta el aceite de Manuka que utilizan en sus productos de manera sostenible y en colaboración con las tribus maoríes. Además de promover la economía local, apuestan por la regeneración natural, dedicando parte de sus beneficios a plantar árboles nativos de Manuka por cada producto que venden. Esta crema de ojos reparadora ayuda a reducir la inflamación y las arrugas de la zona de los ojos. Además de aciete de mauka contiene aceite de rosa mosqueta y extracto de té verde. Pro-Aging Eye Cream, de Manuka RX. $30.50. manukarx.com 9 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Beso del desierto Productos belleza Dia de la Tierra Credit: Cortesía "Me encanta esta bruma con chaparral, un arbusto del desierto que sobrevive en duras condiciones. Si noto mi piel seca o tirante, la rocío sobre el rostro y al instante se siente fresca y protegida. Además esta marca inspirada por la filosofía ayurvédica crea productos que mejoran el cuerpo y la mente con ingredientes orgánicos recolectados de manera ética y usa envases de cristal reciclado". Kika Rocha, directora de moda y belleza sobre Organic Chaparral Protective Mist, de Mojave Desert Skin Shield. $48. mojavedesertskinshield.com 10 de 13 Ver Todo Reutilizar es ayudar Productos belleza Dia de la Tierra Credit: Cortesía Esta marca de belleza ha presentado las recargas de sus humectantes, pensadas para reducir el desperdicio de envases. Unas cápsulas reciclables que te permiten reutilizar los frascos. Además, emplean energía limpia en sus fábricas e ingredientes obtenidos de manera ética y sostenible para sus fórmulas limpias y veganas. Esta crema con bakuchiol, ceramidas, arginina y aceites naturales, entre otros ingredientes, reduce las arrugas, combate las manchas, mejora la elasticidad y textura de la piel. Refixion Sans Retinol Creème, de Sonäge. Precio de la recarga $50. sonage.com 11 de 13 Ver Todo Melena renovada Productos belleza Dia de la Tierra Credit: Cortesía En sus botellas de plástico reciclado puedes leer todos los ingredientes -veganos, sin fragancia, libres de crueldad animal y de gluten- que contienen los productos de esta marca que colabora con 1% para el Planeta y Tress for the Future y utiliza energía eólica para fabricar. Este dúo de champú y acondicionador renueva, refresca y revitaliza el cabello con su fórmula purificante que elimina la suciedad acumulada. Re Neu Shampoo, $38, y Re Neu Conditioner, $38, de Neuma. neumabeauty.com 12 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 100% biodegradable Productos belleza Dia de la Tierra Credit: Cortesía Esta fabulosa herramienta de maquillaje está hecha con materiales reciclados, veganos y se puede compostar, es decir que en 180 días se degrada sin dejar huella en el planeta. En esta nueva versión han incluido agua de rosas en su diseño, lo que ayuda a reducir la inflamación y rojeces. Se puede usar en seco o húmedo y con productos líquidos o cremosos. BioBlender, de EcoTools. $6.59.ulta.com 13 de 13 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Celebra el Día de la Tierra con nuestros productos de belleza sostenible favoritos

