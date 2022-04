Presume de melena sostenible con estos productos eco-friendly Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Melena sostenible productos dia tierra Credit: Westend61/ Getty Images En pleno mes de la tierra te presentamos estos productos para el cabello que con fórmulas veganas y empaques reciclados, reutilizables y reciclables, aportan su granito de arena para cuidar del planeta. Hecho para durar Melena sostenible productos dia tierra Credit: Cortesía Por primera vez la prestigiosa marca de cuidado para el cabello lanza unas botellas 100% recicladas y reciclables, hechas de aluminio que puedes reutilizar hasta el infinito gracias a los sobres de producto, en los que se ha utilizado un 82% menos de plástico que en dos de sus botellas habituales. Champú fortalecedor Bain Force Architecte, de Kérastase. $68 la botella más la recarga. Disponible para precompra. kerastase-usa.com Poder sólido Melena sostenible productos dia tierra Credit: Cortesía Estos productos en barra utilizan menos agua y concentran mayor cantidad de ingredientes eficaces, como los extractos botánicos. Libres de plásticos también en el envase, no contienen componentes dañinos, son veganos y perfectos para llevar de viaje. Acondicionador para cabello rizado que potencia el brillo, calma el cuero cabelludo, mejora la elasticidad y promueve el crecimiento del pelo Citrus Shine, de Jack 59. $17. jack59hairco.com Plástico recuperado Melena sostenible productos dia tierra Credit: Cortesía Esta línea fue concebida con el bienestar del planeta en mente, por eso sus botellas son lo más finas posibles y están hechas de plástico reciclado, recuperado de vertederos y del océano. Puedes usar este aceite para hidratar tu cuero cabelludo y tu melena. Su fórmula con aceites naturales como el de rosa mosqueta, se absorbe con rapidez, calma, reduce el frizz y añade suavidad y brillo. Hair and Scalp Oil, de Anomaly. $7.99.target.com Material biodegradable Melena sostenible productos dia tierra Credit: Cortesía El cuerpo de este cepillo es de plástico hecho a base de almidón vegetal biodegradable. Sus cerdas extrasuaves desenredan cualquier tipo de cabello con menos esfuerzo, por lo que el pelo sufre menos y previene la rotura de las fibras. Go Green Detangler, de Wet Brush. $13. amazon.com Ingredientes amazónicos Melena sostenible productos dia tierra Credit: Cortesía La marca famosa por emplear ingredientes del Amazonas, siempre ha tenido la misión de crear fórmulas y empaques que apuesten por la conservación de la naturaleza. Todos sus champús y acondicionadores se pueden rellenar. Este gel se presenta en un bote de cristal reciclable y su fórmula a base de plantas e infusionada con aloe vera, pepino y azúcar de caña, es rica en antioxidantes que devuelven la juventud a tu pelo. Aloe Vera Hair Gel, de Rahua. $32. rahua.com Opción en barra También las marcas más familiares se suman a la tendencia de eliminar los plásticos, como estos champús en barra de Garnier con un 94% de ingredientes de origen vegetal que vienen en una cajita de cartón. Este con aceite de coco y aloe vera deja tu pelo limpio e hidratado. Coco & Aloe Vera Hydrating Sulfate Free Shampoo Bar, de Garnier Whole Blends. $8.49. walgreens.com Rellena y reutiliza Melena sostenible productos dia tierra Credit: Cortesía Además de sus fórmulas veganas respetuosas con el medioambiente, esta marca pone a tu disposición botellas de aluminio, un material que se puede reciclar hasta el infinito y que es muy duradero, para que las reutilices y las rellenes con los recambios. Un champú infusionado con manteca de murumuru y rosas, que mantiene el cabello teñido limpio y con color intenso. Murumuru Butter & Rose Shampoo In Reusable Pump Bottle, de Love Beauty and Planet. $9.99. target.com Rizos a la medida Melena sostenible productos dia tierra Credit: Cortesía Diseñado para mantener en forma los rizos, este acondicionador vegano y de fórmula limpia con manteca de karité se presenta en una botella de plástico reciclado y 100% reciclable. Además lo puedes personalizar, añadiendo los boosters de la marca que se adecúen a tus necesidades. Curly Hair Conditioner Base with Shea Butter, de Function of Beauty. $9.99. target.com Fijación limpia Melena sostenible productos dia tierra Credit: Cortesía Similar al funcionamiento de los productos para cuidar la piel, esta marca de belleza limpia utiliza fórmulas con ingredientes botánicos y orgánicos, amino ácidos y ácidos grasos que nutren el pelo de dentro hacia afuera, trabajando para lograr un cabello más sano y brillante con el uso. Además, han eliminado toneladas de emisiones de carbono empleando empaques reciclados y centralizando varios servicios en el mismo edificio. Este gel fija y nutre tu peinado sin apelmazarlo. Dream Gel Strong Hold Styler, de Evolvh. $24. evolvh.com Renacimiento sostenible Melena sostenible productos dia tierra Credit: Cortesía La famosa marca de cabello ha comenzado su viaje hacia la sostenibilidad y ha relanzado algunos productos con fórmulas mejoradas, sin ingredientes dañinos, en paquetes de carton reciclable, con menos plásticos. Este célebre suero para combatir el frizz es ahora vegano y libre de componentes potencialmente contaminantes. Suero Frizz Ease, de John Frieda. $9.97. walmart.com

