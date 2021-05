6 cosméticos que puedes (y debes) llevar contigo en el avión Por el bien de tu propia piel, no olvides incluir estos productos en tu equipaje de mano o tu bolsa antes de subir al avión, sea cual sea tu destino. Por Pilar Sopeséns Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después del confinamiento durante la pandemia y la subida de temperaturas ¿quién no tiene ganas de viajar? El levantamiento de ciertas restricciones impuestas por la covid-19 y la llegada del verano nos hace ver más cercano el momento de tomar un avión y poner rumbo a nuestro destino favorito. Si ya estás planeando tu próximo vuelo, no olvides que las largas horas a tanta altura y debido al sistema de ventilación de estos enormes aparatos voladores, tu piel puede resentirse y convertir tu tiempo de relax en una preocupación. Igual que empacas tu bikini favorito si vas a la playa, no puedes olvidarte de los esenciales de belleza para llevar a la mano. Según las normativas de vuelo vigentes, no podemos llevar con nosotros envases de líquidos o cremas que superen las 3.4 oz, pero hoy en día existen muchísimos productos que cumplen este requisito y están preparados para mimar tu piel a miles de pies de altura. Estos son los que no deben faltarte si quieres llegar a tu destino con la mejor cara posible. Limpiador con agua micelar La espera en el aeropuerto, el sudor, la polución, el maquillaje... muchos son los elementos que pueden ensuciar nuestro rostro y generar problemas posteriores. Este gel contiene agua micelar, ácido hialurónico y antioxidantes, además de un compuesto propio que protege de la luz azul y seguro que utilizas tu celular durante el vuelo. No necesita aclarado y elimina hasta el maquillaje resistente al agua de una sola pasada. Productos belleza vuelo avión Credit: Cortesía Rescue Me Mini Clean Scene Micellar Gel, de Goodhabit. $20. goodhabitskin.com Bruma facial La mejor manera de refrescarte durante el vuelo y evitar que se reseque el rostro es una bruma facial. ¡Asegúrate de que cumple con el tamaño permitido! Esta tiene textura gel en el frasco, lo que evitará que se derrame por tu bolsa, y se transforma en líquido al pulverizar. Además contiene aloe vera, lo que la hace aún más calmante e hidratante frente a cualquier tipo de irritación, brote, quemadura solar... ¡Tu nueva mejor amiga! Productos belleza vuelo avión Credit: Cortesía Deep Hydration Aloe Gel Mist, de Aloisia Beauty. $21.95. aloisiabeauty.com Mascarilla hidratante ¡Por fin! Seguro que durante el vuelo tienes esos 10-15 minutos que necesitas para poder aprovechar todos los beneficios de una mascarilla. Ésta, hecha con fibras vegetales e infusionada con flor de cactus y albahaca, está formulada para darle de beber a tu piel, revitalizarla y darle un aspecto fresco y rejuvenecido. Productos belleza vuelo avión Credit: Cortesía Vital Hydration Mask, de Beloved. $3.99. target.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bálsamo labial La zona de los labios es una de las pieles más delicadas que tenemos en el rostro y merece un cuidado específico. Tanto para el avión como para cuando aterrices, te conviene tener los labios hidratados y con este bálsamo será más delicioso que nunca cuidarlos gracias a su contenido en coco y piña. Además, son hipoalergénicos, naturales ¡y con bloqueador solar factor 30! Productos belleza vuelo avión Credit: Cortesía Ultra spf coconut lip balm, de eos. $3.29. evolutionofsmooth.com Crema de manos Por ellas pasa nuestro equipaje, los pasajes, los saludos, el apoyarte en el asiento, el sanitizer... tus manos trabaja mucho y sufren las consecuencias, por eso llevar una crema de manos es esencial. Esta, además de contener lanolina, un potente hidratante natural, también cuenta con aceite de rosa entre sus ingredientes así que además de mantener tus manos suaves, huele delicioso. Alivia incluso sequedad asociada al eccema y la psoriasis. Productos belleza vuelo avión Credit: Cortesía Lano Rose Hand Cream Intense de Lanolips. $14.99. target.com Champú seco Por último pero no menos importante. Igual que quieres lucir buena cara cuando abandones el avión, también querrás presumir un peinado espectacular, por lo menos evitar la típica marca de haberte apoyado en el reposacabezas. Para eliminar grasa, residuos y darle volumen a tu cabellera, nada mejor que un buen champú seco en tamaño mini. Este con leche de avena es apto para todo tipo de pelo y dejará tu cabeza con una sensación de frescor como recién salida de la ducha. Productos belleza vuelo avión Credit: Cortesía Travel Size Dry Shampoo with Oat Milk for All Hair Types, de Klorane. $10. ulta.com ¿Qué productos de belleza no pueden faltar en tu bolsa de mano cuando vas de viaje?

