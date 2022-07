Celebra el Día Internacional del Autocuidado con estos productos perfectos para darte amor Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería dia autocuidado relajarse belleza Credit: Thomas Barwick El 24 de julio se celebra el Día Internacional del Autocuidado, una oportunidad para enfocarse, al menos durante 24 horas, en uno mismo y en permitirnos hacer lo que nos hace sentir bien: escucharse, tomarse tiempo para relajarse, acciones que nos ayuden a llevar una vida más sana... Inspírate con nuestras sugerencias. Resetea tu cuerpo

Favorita de celebridades como Gwyneth Paltrow o Amy Schumer, esta marca ofrece comidas y bebidas que nutren, sanan y transforman tu cuerpo. No es el típico "detox", sino un plan que a la vez que te alimenta con deliciosas opciones, te ayuda a restablecer una rutina saludable. El set 1-Day Reset incluye 10 raciones, numeradas, para asegurarse de que en un solo día recibes todos los nutrientes necesarios. 1-Day Reset, de Kroma. $95. kromawellness.com

Extra meditación

Meditar es una buenísima idea para conectar con uno mismo. ¡No hace falta ser un gurú para hacerlo! Y los cristales son una herramienta más en este mundo. La dominicana Grace Alvarez concibió su marca de joyería como una manera cómoda y con estilo de llevar encima cristales sanadores, como una armadura de energía. La pulsera Cleo, inspirada pr las fases de la luna, si la llevas en tu meditación, te ayudará a comenzar la jornada calmada con los pies en la tierra. Cleo Crystal Bracelet, de Vibemade. $90. vibemade.com

Un poco de yoga

El yoga es una disciplina fantástica para todo el mundo y te hace sentir realmente bien. Tanto si te gusta practicarlo como si prefieres hacer algunos estiramientos por tu cuenta, esta esterilla te será más que útil. Con un acolchado cómodo, que absorbe la humedad y no se desliza, te mantendrá cómoda en cada sesión. Laguna Yoga Mat, de Retrospec. $49.99. retrospec.com

Llama inspiradora

El olfato es un poderoso órgano que no s ayuda a evocar momentos y lugares. A veces, solo con cerrar los ojos y percibir un aroma, podemos relajarnos y dejar volar nuestra imaginación. Hecha a mano con cera de soja en Inglaterra, esta vela te transportará a un picnic en el parque, rodeada de árboles florales y notas cítricas de limón, mandarina y lima que te llenarán de energía Notorious Neroli, de Urban Apothecary. $60. cieluxe.com

Ritual de belleza

A muchas personas, las rutinas de belleza de varios pasos les resultan placenteras y satisfactorias. Además la concentración que requiere sirve para mitigar el estrés y levantar el estado de ánimo. Con este kit, reforzado con el poder de los tulipanes holandeses, puedes limpiar en profundidad, exfoliar con una mascarilla de arcilla e hidratar con un suero textura bálsamo. ¡Además de sujetar tu melena con una coqueta cinta! Dutch Discovery Kit, de Bloomeffects. $54. bloomeffects.com

Pasito a pasito

Pasear al aire libre, además de los beneficios físicos que conlleva poner el cuerpo en marcha, también nos ayuda a distraer nuestra mente. Hazte con un par de zapatillas cómodas como estas, desarrolladas por podiatras para asegurar que tu pie transpira y está protegido y cómodo. Zapatillas modelo Walker Classic, de Vionic. $109.95. vionicshoes.com

Baño relajante

Un clásico que nunca falla. Después de un día estresante, nada mejor que un bañito caliente o templado. Este aceite contiene aceites esenciales de arnica, romero y eucalipto, que transforman tu bañera en un spa intensificando la experiencia aroma terapéutica y relajando los músculos. Joint & Muscle Arnica Herbal Bath Oi, de Kneipp. $20. ulta.com

Un día al aire libre

Un paseo por el parque, unos recados por la ciudad, visitar a un amigo... Salir de casa nos ayuda a despejar nuestra mente de preocupaciones. ¡Pero no olvides tu bloqueador! Esta loción, no comedogénica, es apta para todo tipo de pieles y tiene un factor de protección 50. Además tiene acabado mate. Sun Shield Matte Broad Spectrum SPF 50, de Obagi. $32.80 (solo hasta final de mes). skincareessentials.com

