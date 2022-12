Este producto se convertirá en tu mejor aliado a la hora de evitar el frizz Cuando usas este increíble producto no tendrás frizz durante todo el día Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para las latinas cuidarse el cabello es un asunto muy serio. Y es que desde pequeña nos inculcaron que para lucir bellas tenemos que tener una cabellera envidiable. Por eso, siempre estamos buscando los mejores tratamientos para cuidarla, sin importar que tan costosos sean. La meta es tener el pelo sedoso, abundante y brilloso. Si bien uno de los mayores problemas que enfrentamos es la resequedad causada mayormente por los tintes y el uso de tenazas o planchas, no podemos negar que la mayoría sufrimos debido al frizz. Este problema afecta a la mayoría de las mujeres, tanto las que tienen el cabello corto como largo, al igual que a las que lo tienen rizado o lacio, y la verdad es muy estresante, sobre todo en los lugares en que reina la humedad. Por suerte, hay muchos productos que nos pueden ayudar muchísimo a mejorar este problema y hasta desaparecerlo. Uno de ellos es Complete Air Dry Cream, de JVN, un producto ideal para cualquier textura de cabello. Está formulado con ingredientes naturales como el hemisqualeno que fortalece el cabello, protege el color y lo ayuda a restaurar, semillas de chía que le dan volumen y ayuda a que el peinado dure más. También contiene aceite de semillas de moringa que le da brillo, suavidad y lustre. Además huele delicioso. Con sólo aplicar un poco antes pasarte el secador o dejar el cabello secar al aire libre, notarás que tu cabello no tendrá frizz en todo el día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Complete Air Dry Cream, de JVN cuesta $26 y lo puedes comprar en jvnhair.com cabello, frizz Credit: Cortesía

