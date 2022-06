Este producto de JLo Beauty tiene una lista de espera de 3.500 personas (pero te decimos dónde conseguirlo) Después de agotar existencias cuando salió a la venta el mes pasado, ya se ha convertido en un favorito del público que lo ha calificado de "oro líquido". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kim Kardashian, Drew Barrymore, Rihanna, Jessica Alba, Chiquis Rivera, Elsa Pataky, Scarlett Johansson… la lista de celebridades que lanzan sus líneas de belleza y cuidado para la piel es casi interminable y aumenta cada día. Con semejante variedad, a veces es complicado creer en las virtudes de estos productos y confiar en que estas luminarias se involucran de veras en la creación de esos lanzamientos, especialmente si están tan ocupadas como Jennifer López. La exitosa actriz, cantante, productora y empresaria, ademas de madre de dos adolescentes y de tener tiempo para el amor, triunfa también con su marca JLo Beauty, y sus fanáticos han hablado, pues al parecer su último lanzamiento trabaja tan duro como ella. That Overnight Hustler AHA + BHA Resurfacer se presentó el mes pasado y se agotó en cuestión de horas. No solo eso, sino que ha acumulado una lista de espera de 3.500 personas en la página web de la marca. El rejuvenecedor promete devolverle a tu piel su luminosidad, mantenerla nutrida y eliminar las líneas de expresión, así como darle un acabado suave y un tono parejo. JLo Beauty lista de espera suero Credit: Cortesía Su fórmula hidrata gracias a ingredientes como la glicerina, y los aceites de jojoba y uva; protege con antioxidantes provenientes de arándanos, azúcar de caña y extracto de naranja, renueva la capa superior con el efecto exfoliante respetuoso de la bromelina a lo que se suma el extracto de corteza de sauce que limpia los poros en profundidad. Un cóctel que com veis, cumple varias funciones y que parece haber encantado a todos los que lo han probado. Una persona de más de 50 años escribió que es su nuevo producto nocturno favorito para mejorar "las líneas de expresión, piel flácida y tonode aparejo". Este elixir también contiene ácido hialurónico, que le devuelve el aspecto jugoso e hidratado al rostro, ácido láctico, que suaviza las arrugas y glicólico, que las vuelve menos visibles tras un par de aplicaciones. "Os maravillará la diferencia en solo unas noches" escribió otra persona. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ha cambiado totalmente mi piel" se puede leer en uno de los comentarios de Sephora, donde sí está disponible el rejuvenecedor por $58. "Al levantarme mi piel se ve relajada, fresca", escribe otra persona. Para los que sufren de piel con aspecto apagado también es una fórmula perfecta para devolverle el brillo, así como eliminar manchas, gracias a su combinación de ácidos. Como muchos usuarios lo describen este "oro líquido" deja la piel renovada a la vez que es suave y no irrita. Lo cierto es que tanto sobre el escenario como viajando en piyamas, la Diva de El Bronx se ve espectacular. ¿Será este suero el responsable de su glow?

