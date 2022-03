Si sufres de cuero cabelludo reseco, este es el producto para ti Libres de sulfatos, aceite mineral o parabenos, esta línea nueva para el pelo promete brindar brillo, suavidad y profunda hidratación a tus rizos. ¡Mira mis resultados en este video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tener el cuero cabelludo débil y reseco es uno de los factores más comunes que impiden el crecimiento saludable del pelo ya que no absorbe apropiadamente los nutrientes y tratamientos que usamos. Acabo de descubrir la nueva colección de intensa hidratación de la marca The Mane Choice: El H2Oh! y aquí te cuento todo sobre ella. Esta nueva línea de pelo está inspirada en la diversidad de la vida marina y cuenta con una fórmula que mezcla algas marinas rojas y marrones, conocidas por sus propiedades desintoxicantes. Además, contiene biotina, vitaminas A, B y C. ¡Tiene un olor increíblemente delicioso! Esta colección está diseñada para todo tipo de cabello e incluye: champú de limpieza profunda, acondicionador, mascarilla, agua micelar, aceite calmante para el cuero cabelludo, leave-in y spray hidratante. Todos los productos están disponibles en TheManeChoice.com. The Mane Choice Credit: Cortesía de la marca Deep Cleansing Shampoo

Este champú brinda una limpieza profunda, pero gentil para eliminar el exceso de grasa, la suciedad y la contaminación. Disponible por $9.99. Leave-In Conditioner

Este acondicionador sin enjuague es ultrahidratante y penetra en el tallo del cabello para brindar hidratación y vitalidad. Disponible por $9.99. Scalp Toning Micellar Water

Este tónico suave para el cuero cabelludo proporciona un impulso adicional para que esté limpio y bien cuidado. Después de humedecer el cabello, aplica directamente sobre el cuero cabelludo y masajea a fondo. Enjuaga bien. Disponible por $9.99.

El aceite sedoso es una mezcla vigorizante y revitalizante que nutre e hidrata el cuero cabelludo seco. No se enjuaga y se puede usar diariamente o tan menudo como sea necesario. ¡Mira cómo quedó mi cabello en el video colgado arriba!

