¡Oh la là! Así se crea una fragancia de lujo como las que adoran las estrellas más famosas En un viaje exclusivo a Le Domaine de la Rose de Lancôme en Francia, descubrimos secretos de la fabricación de fragancias divinas como La Vie est Belle que cautivan a Julia Roberts, Zendaya y Rosalía Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La segunda parte de nuestra exclusiva visita a Le Domaine de la Rose de Lancôme, en Grasse, Francia, luego de recorrer los campos y apreciar las variedades de rosas y flores de la granja, se enfocó en aprender un poco más a fondo sobre el arte de la perfumería. La misión era descifrar nota a nota la composición mágica de una fragancia tan emblemática como La Vie est Belle de la que son embajadoras de la marca famosas como Zendaya, Julia Roberts, Penelope Cruz, Isabella Rossellini, Amanda Seyfried y Rosalía quien fue embajadora en el 2022 durante su tour Motomami en los Estados Unidos. Poster Lancome Credit: Lancôme Al lado de dos expertas en el arte de la perfumería como Mathilde Venot por parte de Lancôme y Florence Dussuyer Directora del Atelier del Perfume de IFF, vivimos esta experiencia única y mágica que invita a apreciar la importancia de un perfume, ese accesorio invisible que nos acompaña en los mejores momentos de la vida para crear inolvidables recuerdos. Sinfonía olfativa Lancome masters Credit: Kika Rocha Dentro de la fascinante The Rose House existe un amplio salón donde la protagonista es una enorme consola que como un piano despliega una impactante variedad de notas olfativas con frascos que contienen invaluables esencias y extractos de todos los componentes utilizados por lo maestros perfumeros a la hora de sentarse a componer la partitura de una fragrancia. Allí sentada en este piano simbólico, nuestra Directora de Moda y Belleza Kika Rocha tuvo su cita para experimentar con el arte de la perfumería. De manera que, con bata blanca, lentes y mucha curiosidad se puso en manos de las maestras y en la tarea de develar la magia olfativa de un perfume que nos cautiva a diario. Organo lancome Credit: Kika Rocha El primer paso fue descubrir con Florence y Mathilde la fórmula de La Vie est Belle y todo el portafolio de sus componentes que sus creadores, consumados maestros perfumeros, presentaron a la casa Lancôme para crearla. "Para este portafolio la solicitud fue: 'Queremos una sonrisa' algo novedoso y que además se reflejara también en la botella, pues como ves aquí en la base aparece la sonrisa que es también la de Julia Roberts", explicó Dussuyer. "Los maestros Anne Flipo y Dominique Ropion crearon la fragancia y lo primero que pensaron para idear una sonrisa para alegrar a la gente, fueron los acordes gourmand o exquisitos, todo aquello placentero y delicioso, que evoque bienestar: ¡alegría!", agregó la maestra. orris Credit: Kika Rocha Luego del acorde gourmand viene el componente exquisito, exótico y lujoso: el preciado orris o iris, esa noble y hermosa flor azul símbolo de abolengo y alcurnia, que también se cultiva en los terrenos de Le Domaine de la Rose. "El punto de partida era combinar el precioso orris muy utilizado en la perfumería de lujo, que raramente se utilizaba en fragancias más populares", nos contó Mathilde Venot. Iris Flower Credit: Kika Rocha Y así entramos a la segunda parte, al acorde lujoso y de contraste que consideraron los maestros perfumeros era necesario. "Traer un ingrediente tan lujoso y convertirlo en asequible para todos, poner esta noble flor morada y tan cara en perfumería al alcance de todos mediante esta creación. ¿Por qué el iris es tan noble y precioso en perfumería?, nos preguntamos. Porque no se utiliza la flor, sino el bulbo o rizoma de la planta que está oculto bajo tierra. "Es muy preciso, exótico y delicado pues debe permanecer tres años bajo tierra para desarrollar el aroma deseado, luego se recolecta y se coloca en una cámara a temperatura cálida por tres años más para secarse y reforzar aún más el desarrollo del aroma", detallaba Florence. Luego de estos seis años, el resultado del proceso culmina con la creación de un exquisito ingrediente conocido como manteca de orris o iris, que es extremadamente valiosa. En su aroma se aprecian notas de tierra, madera y violeta, multifacético y único. Notas fragantes Y así, con el orris o iris como exquisito protagonista, pasamos a analizar las notas que componen a La Vie est Belle en sus tres instancias: el inicio, el corazón y el fondo. Notas lancome Credit: Kika Rocha "Como dijimos, en el corazón de la historia de nuestra fragancia está el Iris gourmand como su DNA y alrededor de este viene la composición de notas que completan su armonía", dice la experta. Otras tres flores maravillosas se suman para sublimizar aún más el iris en el corazón de la fragancia. "Por supuesto existe el toque de rosa, en este caso con la rosa damascena, tan exclusiva y cara para aportar un componente natural de pétalos frescos", relata Florence mientras vamos apreciando los extractos de cada componente. "Luego viene el jazmín, después la flor de naranjo o azahar…fresco, efervescente". Paso seguido exploramos las notas del inicio del perfume. "Estas son las que te sorprenden apenas hueles un perfume y son muy volátiles, pues se evaporan muy pronto", explica la perfumera. "La primera es la bergamota, que recuerda un poco al té Earl Grey y da el efecto inmediato de frescura", afirma Venot. "También tenemos un toque de pimienta, con notas picantes que complementan el efecto vertical de la fragancia". Y para un toque de color vienen los frutos rojos. "El cassis, muy jugoso, empata muy bien con la demás notas para dar la efervescencia que caracteriza a la fragancia", agrega Dussuyer. "Así aflora una sonrisa en los primeros segundos en que aprecias el perfume y enseguida te lo aplicas, como lo haría Julia Roberts". Julia Lancome Credit: Lancôme Para terminar las notas del fondo son las que dan soporte a la estructura de la fragancia y son las que más recordamos pues estas quedan impresas en tu ropa el día después de usar el perfume. "En las notas de fondo de La Vie est Belle se encuentra el pachulí", dice la maestra. "Es oriundo de Asia y lo que se cultiva y utiliza son las hojas solamente para aportar longevidad al perfume, profundidad y misterio". Maestra por un día Una vez descifrados los acordes y notas de La Vie est Belle le llegó el turno a Kika Rocha de convertirse por un día en maestra perfumera para así crear su propia versión de este perfume. Le entregaron tres acordes para componerlo: un acorde de addict, un acorde de orris y un acorde de La Vie est Belle para escoger así la base de su propia fórmula que decidió enfatizar con el toque noble, exquisito y lujoso de iris. Kika perfume Credit: Kika Rocha Frente a la consola utilizó un recipiente para ir mezclando los componentes y debió colocarlo en una balanza para medir los componentes. "El total será de 10 gramos, entonces en el recipiente tendrás que colocar 6 gramos de Iris y 4 de La Vie est Belle", precisó Florence. " Con cuidado pues el iris es muy precioso". Nunca pensamos que para las fragancias debías ser tan cuidadoso, pero siguiendo las precisas indicaciones de las maestras logré preparar mi mezcla que compartí con ellas. "¡Muy rico!, ¡exquisito!", exclamaron ante la mezcla de La Vie est Belle con el toque especial de Kika. "Nos encantó the Kika touch", declararon. La vie de Kika Credit: Kika Rocha Junto a las expertas aprendimos que se necesitan tres cualidades para hacer un perfume: Pasión, perseverancia y sin duda mucha paciencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Window Domaine Credit: Kika Rocha Gracias infinitas a Lancôme y a todos los expertos en Le Domaine de la Rose por esta vista maravillosa a Grasse, Francia, que nos deja para siempre una sonrisa en nuestro rostro y en nuestro corazón, esa sonrisa única que inspira La Vie est Belle.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Oh la là! Así se crea una fragancia de lujo como las que adoran las estrellas más famosas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.