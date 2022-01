El último procedimiento: ¡Levanta tus cejas con láser! El Dr. Campos nos cuenta cómo puedes transformar este rasgo sin cirugía Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hay más opciones que nunca cuando se trata de crear la apariencia de un levantamiento de cejas y si bien todavía hay opciones quirúrgicas disponibles, las opciones no invasivas están en aumento. Pueden venir en forma de inyecciones o hilos tensores, pero en esta ocasión, tenemos una alternativa que usa el láser fotona dynamis para lograr un levante de las cejas. El Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento, nos contó todo lo que tienes que saber sobre el proceso. ¿En qué consiste? Algunos pacientes se benefician más de la cirugía estándar, pero muchos pueden lograr sus objetivos estéticos con un enfoque no quirúrgico como con la tecnología láser. En lugar de manipular y recortar el exceso de piel, este procedimiento no invasivo levanta las cejas y alisa la frente mediante la aplicación de calor controlado emitido por una onda de láser. ¿Cómo funciona? Funciona de la misma manera que los tratamientos de reafirmación de la piel con láser. Involucra una actividad fototérmica que aumenta la producción de fibras de colágeno y elastina, en un proceso llamado neocolagénesis. El primer paso es la aplicación del láser en la frente sobre las cejas para tensar la piel. El segundo paso consiste en la aplicación de la onda láser en el cuero cabelludo. Esto hace que el tejido se contraiga y levante las cejas para dar una apariencia más fresca a la mirada. El tercer y último paso es la aplicación del láser en la piel de los párpados para ayudar a que se contraiga y refuerce el efecto de levante de los dos pasos anteriores. ¿Es doloroso? Algunos pacientes pueden experimentar una leve sensación de calor cuando el rayo láser se dirige al área de tratamiento. Sin embargo, la mayoría de las personas no encuentran esto incómodo o intolerable. Algunas personas pueden experimentar algo de enrojecimiento o sensación de calor persistente en el área de las cejas durante aproximadamente una hora. ¿Cuándo se notan los resultados? Para obtener resultados óptimos, la mayoría de los pacientes requieren un mínimo de cuatro tratamientos con un intervalo de tres a cuatro semanas. Este programa de tratamiento está sujeto a cambios según el grupo de edad del paciente, la calidad de la piel y el estilo de vida. Estos resultados son rápidos y efectivos, van mejorando en el transcurso de las próximas cuatro a seis semanas a medida que ocurre el proceso de remodelación de la piel, con una mayor producción de colágeno en las áreas de tratamiento. Una vez que las personas completan su programa de tratamiento, pueden esperar resultados que duren hasta un año, o más en algunos casos. Se requieren tratamientos de mantenimiento al menos cada seis meses para mantener los resultados. ¿Cuánto cuesta? El costo del tratamiento está entre $300 a $400 por sesión. Eso si, ten en cuenta que en general tres o cuatro sesiones mensuales son necesarias para lograr resultados óptimos. Una última recomendación… Es indiscutible que esta zona del rostro es un área donde las arrugas profundas a menudo se vuelven visibles. El envejecimiento de la piel de la frente también trae como consecuencia la caída de las cejas y párpados. El levantamiento de cejas con el láser fotona dynamis pueden ayudarte a suavizar la expresión de tu rostro dándote una apariencia más juvenil. Acércate a un especialista para que pueda asesorarte y te brinde opciones. Definitivamente esta es una increíble alternativa si no quieres pasar por una cirugía.

