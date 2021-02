Close

El innovador procedimiento que quita las ojeras y las bolsas debajo de los ojos Se llama SmoothEyes y puede rejuvenecer tus ojos en dos sesiones y sin necesidad de cirugía. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La tecnología láser se mueve a pasos agigantados dentro del mundo de la medicina estética. Atrás quedaron los tiempos en los que el láser era solo para desaparecer los vellos del cuerpo o del rostro. Hoy en día se llevan a cabo operaciones estéticas y muchos otros procedimientos, con esta innovadora tecnología. Incluso hasta se puede usar para acabar de una vez y por todas con las ojeras y las bolsas debajo de los ojos. Hablamos con el doctor Daniel Campos para que nos explicara mejor acerca del nuevo tratamiento llamado SmoothEyes y esto fue lo que nos dijo. ¿Porque salen las ojeras y bolsas debajo de los ojos? Puede ser por factores hereditarios, mala higiene del sueño, acumulación de grasa o líquido en el área, alergias, flacidez de la piel. ¿De qué se trata el tratamiento SmoothEyes? SmoothEye es un nuevo y emocionante tratamiento en modo SMOOTH® no ablativo para tensar la región alrededor de los ojos y reducir la aparición de arrugas. SmoothEye se realiza en tres pasos, uno en la membrana interna del ojo y dos en la parte exterior. Este tratamiento tensa significativamente la piel flácida y envejecida de los párpados y mejora la circulación sanguínea con poco o ningún tiempo de recuperación y máxima comodidad para el paciente. Esto lo convierte en un procedimiento cosmético no invasivo muy buscado. Ventajas del metodo SMOOTH El revolucionario método SMOOTH no ablativo trata la piel de una manera suave, sin sangrado y con una deposición de temperatura controlada con precisión. La energía óptica se entrega en una secuencia de pulsos de menos de un segundo. Esto evita la acumulación de temperatura en la superficie y logra un calentamiento homogéneo dentro de varios cientos de micrómetros del tejido. ¿Cuántas sesiones se necesitan? Después de 2 sesiones de tratamiento, el resultado es una mejor elasticidad, estructura general y calidad de la piel con una reducción significativa de las arrugas y flacidez . Esto mejora drásticamente las bolsas y las ojeras. ¿Es doloroso? No, se usa anestesia tópica y al tener control absoluto de la energía que se aplica al área, es muy tolerable. ¿Cuánto tiempo dura el efecto? El efecto es permanente ya que el colágeno creado se queda en el tejido permanentemente. Eso sí, hay que tener en cuenta los factores externos que pueden afectar esta área tan sensible del rostro, como dormir mal y alergias, entre otras cosas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es la diferencia entre este láser y la eliminación quirúrgica de las bolsas? A diferencia de un procedimiento quirúrgico, SmoothEyes tiene muy pocos riesgos asociados. Con la cirugía siempre existe el riesgo de infección, cicatriz y varios días, incluso semanas de recuperación. Este tratamiento permite que el paciente regrese a sus actividades diarias sin mayores complicaciones. Así es que ya sabes, si quieres eliminar ojeras o bolsas debajo de los ojos, el tratamiento SmoothEyes puede ser la solución no-quirúrgica que tanto has buscado.

