Señales de que a tu pelo le falta proteína y cómo remediarlo Si notas tu pelo más seco, débil y sin volumen que de normal, puede que tu problema sea la falta de proteínas. Mira cómo puedes solucionarlo. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nuestro pelo está formado por agua, proteínas, lípidos y otras sustancias. Por lo que es normal que la falta de uno de esos elementos afecte a su apariencia. Ciertos cambios en nuestro estilo de vida como la dieta, la cantidad de ejercicio que practicamos el propio envejecimiento, así como factores ajenos a nosotros como la polución, la estación del año o el clima, pueden afectar a la salud de nuestra melena y para solucionarlo es importante identificar la causa. Si notas uno de estos tres síntomas, puede que tus mechones necesiten más proteína para recuperar el vigor, brillo y resistencia de un pelo sano, en especial si es muy poroso. Problemas pelo falta proteina Credit: bymuratdeniz/ Turkey Inusualmente seco Tanto si lo acabas de lavar y se siente reseco como si en tu día a día lo notas más seco de lo normal puede ser un signo de que le falta proteína. Falta de volumen Si habitualmente gozas de un cabello lustroso, lleno de vida y con volumen y desaparece de repente ¡alerta! Sobre todo si no lo puedes solucionar con productos específicos para aportar volumen y brillo, sino que te producen el efecto contrario al deseado. Más frágil Si en la almohada o el cepillo comienzas a notar que dejas más pelos de lo normal y en la ducha también pierdes pelo, pero no desde la raíz sino que son fibras que se quiebran, puede que necesites incluir más productos con proteína para salvar tu melena. ¿Qué hacer? Debes evitar el agua y el vapor caliente en tu pelo, y utilizar productos ricos en proteínas. Los aceites espesos también te ayudarán a crear esa capa protectora que le falta a tus fibras capilares. Problemas pelo falta proteina Credit: Cortesía Esta pareja de champú y acondicionador limpian en profundidad sin eliminar los aceites naturales del pelo. Con un complejo de proteína de trigo, pantenol y niacinamida, reparan el cabello dañado de dentro afuera y promueve el creciente desde un cuero cabelludo sano y humectado. Champú Revive & Repair, $7.94 y acondicionador Revive & Repair, $7.94, ambos de Hair Proud. walmart.com Problemas pelo falta proteina Credit: Cortesía La colección Therape y Humectress de Nexxus está pensada para reparar el cabello visiblemente seco, formulados con proteína elastina y caviar verde, dejará tu cabellera suave y sedosa de la mañana a la noche. Esta mascarilla hidrata en profundidad, repara y da brillo. Humectress Ultimate Moisture Protein Complex Intensely Hydrating Masque, de Nexxus. $4.99. target.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Problemas pelo falta proteina Credit: Cortesía Este suero penetra en los folículos pilosos y repara las capas dañadas. La proteína une las zonas quebradas creando fibras más fuertes. Además, mantiene la humectación y permite crear un peinado suave y brillante sin frizz. Keratin Oil Hair Repair Serum, de Luseta Beauty. $28. lusetabeauty.com

