Priyanka Chopra "No creía que podía ser guapa, me parecía imposible"

Priyanka Chopra, la actriz india que saltó a la fama con su papel protagónico en Quantico es la nueva embajadora de la campaña por la inclusión de la firma Obagi. Hablamos con ella de diversidad y de su sueño de formar una familia, en un mundo más multicultural que nunca, tras su reciente boda con Nick Jonas.

¿Por qué es importante la inclusión para ti, sobre todo al hablar del color de la piel?

Lo que más me molesta es que sigamos hablando de ello. Mira a tu alrededor, ¡todos somos diferentes! La inclusión debería ser la norma. […]. Como mujer, estoy en un punto en mi vida en el que pienso en formar una familia, quiero tener hijos y me da mucho miedo traer niños a un mundo en el que cuando alguien es diferente a ti te da miedo, en lugar de reconocer que eso es lo que nos hace especiales y únicos a cada uno de nosotros.

¿Cómo has llegado a esa conclusión?

La madurez. Hay cosas que nos afectan aunque sea de forma subliminal. [Por ejemplo,] en la India cuanto más clara tienes la piel, más guapa eres. Es algo importante allí. Mi familia no era así y jamás nadie me dijo eso directamente, pero como era parte de la cultura no creía que podía ser guapa. Me parecía imposible. Incluso al ganar Miss Mundo… ¡Trabajo en entretenimiento y sigo sintiéndome incómoda con quien soy! Yo creo que es por esas creencias que la sociedad nos inculca de pequeños, como por ejemplo que ser muy delgada es bonito y otros estándares de belleza claramente creados por los hombres.

¿Cómo era la relación con la belleza en tu familia durante tu juventud en la India?

Mi madre siempre iba perfectamente vestida y arreglada. Ni salía de su cuarto en camisón. Crecí siendo consciente de la importancia de cuidarse y nunca me inculcaron que aquello fuera de vanidosos, para mi madre era muy importante cuidarse. Durante la adolescencia tenía muchas inseguridades, me sentía rara. Creo que nunca me sentí bella hasta que gané Miss Mundo. Siempre pensaba que necesitaba esconderme detrás de mucho maquillaje. [Además] tenía la piel muy seca y me sentía muy incómoda con eso. Me llevó por lo menos hasta los 25 años sentirme cómoda conmigo misma y con quien soy, con mi piel, mi belleza y mi color.

¿Alguna vez te has sentido discriminada por tu color de piel en el mundo del entretenimiento?

Creo que la mayoría de mujeres de color se han sentido así. No somos las primeras en las que piensan a la hora de hacer un casting. [Aunque] creo que eso está cambiando. […] He llegado a un punto en el que estoy produciendo una película con un elenco completamente indio en Hollywood. Estamos dando grandes pasos, pero todavía falta mucho por hacer.

¿En el mundo de la belleza también se nota el cambio?

Ahora se piensa más en la inclusión, pero también es por quedar bien, por cuestión de marketing. En belleza, por ejemplo, todos los tonos de piel del mundo se han reducido a 6. Obagi es probablemente una de las primeras marcas que desarrolla todos sus productos pensando en esos 6 tonos, mientras que la mayoría de marcas solo usa 3. Mi tono de piel ni siquiera es considerado, soy un número 4. Por supuesto quiero comprar un producto que haya sido diseñado teniendo en cuenta mi color de piel.