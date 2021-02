Close

La actriz Priyanka Chopra lanza una línea para el cabello limpia, sostenible y asequible, en Target La actriz y esposa del cantante Nick Jonas, quien presume una hermosa cabellera, comienza así su aventura como empresaria de belleza. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Steve Granitz/WireImage La actriz india, Priyanka Chopra, quien también funge como directora y productora y ha trabajado como modelo, cantante e incluso ganó el título de Miss Mundo en el año 2000, puede añadir "empresaria" a su extenso currículum. Esta semana ha lanzado Anomaly, su propia línea para el cuidado del cabello sostenible y económica en las tiendas Target. La esposa de Nick Jonas presume de una larga y cuidada cabellera oscura, así que por supuesto nos fiaríamos de cualquier recomendación por su parte, pero curiosamente, los productos para el cabello siempre le han parecido caros. "Recuerdo que cuando tenía 15 años iba a Target o Walmart a comprar mis productos de belleza y veía que los mejores productos para pelo eran realmente caros", comentó en una entrevista reciente con Refinery29. "Cuando estaba creando la marca, era realmente importante para mi que cualquiera pudiera comprar nuestros productos sin que dejase un agujero en su cartera, o en el planeta". Con el objetivo principal de crear una línea para todos los bolsillos, todos los productos de Anomaly: tres champús, tres acondicionadores, un champú seco y una mascarilla, cuestan $5.99 cada uno y son sostenibles de principio a fin. "Las botellas de nuestros champús y acondicionadores están hechas 100% con plástico reciclado de los vertederos", comentó Chopra. "Las tapas cuestan tres céntimos, las botellas son del plástico más fino que verás en todo el pasillo de belleza, y todo se puede reciclar. La idea era reducir los desperdicios y gastar lo menos posible en el empaquetado para poder gastar en el producto". Por su parte, en los productos encontramos lo necesario para cubrir las necesidades de cualquier mujer. "Son mis necesidades básicas en la vida real", explicó la actriz. "Yo utilizo tres tipos de champú: uno hidratante cuando uso mucho secador o las planchas; uno suave, que es genial cuando lo lavo cada día; y una opción con carbón cuando necesito una limpieza profunda". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después del champú, Chopra utiliza el Smoothing Conditioner o la mascarilla. "Mi pelo es crespo y grueso, así que mi acondicionador favorito de la línea es definitivamente el Smoothing", comentó. "El aceite de argán y la quinoa doman mi cabello de forma natural y se seca bien al aire, solo con una toalla. Utilizo la mascarilla de hidratación profunda una o dos veces a la semana y por supuesto, todo el mundo necesita un champú seco. Soy una chica normal, y esto es realmente todo lo que necesito". A pesar de describirse como una chica normal, el nombre de su marca nos indica todo lo contrario. "Anomaly no es sobre mi, es una celebración de la humanidad, porque todos somos especiales y únicos, [es sobre] tener una gran relación con tu cabello y al mismo tiempo mostrar amor por el mundo en el que vivimos". Ya puedes encontrar todos sus productos en Target.

