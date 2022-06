El príncipe Louis luce un traje que su padre el príncipe William llevó ¡hace 37 años! La duquesa de Cambridge es famosa por reciclar sus atuendos en diferentes eventos, algo que también pone en práctica con el pequeño de la familia. ¡Eso sí es vintage! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No vamos a mentir, siempre que aparecen en un evento público estamos pendientes de lo que las royals lucen. Normalmente Kate Middleton y Meghan Markle son las más esperadas de la familia real británica, pero en esta ocasión, fue el pequeño príncipe Louis, el benjamín del príncipe William, quien nos robó el corazón. No solo se metió a todos en el bolsillo con sus expresivas muecas al ver pasar los aviones en el desfile militar con motivo del jubileo de su abuela, la reina Isabel II, quien cumple 70 años en el trono. También su atuendo fue el centro de todas las miradas. Igual que el resto de sus familiares, Louis disfrutó del desfile del estandarte desde el balcón, con un conjunto en tonos azules. Se trataba de un traje de estilo marinero, con las franjas y pañoleta típicas de los uniformes marinos Hasta aquí todo normal. Principe Louis ropa papa Principe William Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Lo que nadie diría a primera vista es que el trajecito tiene ¡37 años! Lo llevó nada menos que su padre, el príncipe William en 1985, cuando con dos años asistió a ese mismo desfile. Realmente podrían pasar por hermanitos, pues si comparamos las imágenes padre e hijo son como dos gotas de agua. Principe Louis ropa papa Principe William Credit: Anwar Hussein/WireImage// Max Mumby/Indigo/Getty Images No es la primera vez que los miembros de la familia real repiten vestuario. Especialmente después de la pandemia, parece que la aristocracia es más consciente de la importancia de reutilizar la ropa, tanto por razones ecológicas como económicas. Principe Louis ropa papa Principe William El príncipe William entre Zara Phillips y Lady Davina Windsor, en 1985. | Credit: Anwar Hussein/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Grandes ejemplos son la reina Letizia de España, quien además de repetir conjuntos ha llegado a lucir prendas de su suegra la reina emérita Sofía, y la propia duquesa de Cambridge. La mamá de Louis, a pesar de su amplio ropero, ha dejado claro que tiene prendas favoritas, como cualquier otra mujer.

