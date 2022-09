La razón por la que al príncipe Harry tiene prohibido usar el uniforme militar en el funeral de su abuela El hijo mejor de la princesa Diana estuvo en la milicia británica por 10 años y llegó a ser capitán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La muerte de la reina Isabel II ha dejado un vacío enorme en la monarquía inglesa y también ha sacado a relucir algunos de los problemas familiares de los Windsors. Su majestad murió en el castillo de Balmoral en Escocia y allí solo estuvieron presentes sus hijos y sus parejas, incluyendo a Camila Parker, la nueva reina consorte. El cuerpo de la reina luego fue enviado a Londres dónde recibirá varios homenajes póstumos como lo indica el protocolo y en los que participará el resto de la familia, al igual que monarcas y mandatarios de varios países. Ahora bien, al parecer el príncipe Harry no ocupará el lugar que le pertenece durante estas actividades. Y es que desde que el príncipe renunció a sus responsabilidades como miembro de la familia real británica, muchos de sus derechos y privilegios también fueron revocados. Uno de ellos fue el privilegio de llevar el uniforme militar en eventos oficiales, por lo tanto, no podrá hacerlo durante el funeral de su abuela. El príncipe sirvió en la milicia británica por 10 años, participó en dos tours en Afganistán y llegó a ser capitán. Sin embargo, de acuerdo al protocolo, esto no importa cuando alguien decide retirarse de las responsabilidades que le tocan como miembro de la familia. Esto ha sorprendido a muchos ya que el príncipe Andrew, quien hace unos meses fue retirado de todas sus obligaciones como miembro de la realeza debido a las fuertes acusaciones de abuso sexual que enfrenta, sí tendrá la oportunidad de llevar su uniforme militar. Al parecer, el tío de Harry sí podrá llevar su uniforme porque así lo decidió la reina antes de morir y como un gesto de respeto de parte de su hijo, quien según reportes, era su favorito. El príncipe William y el nuevo rey Carlos III también llevarán su uniforme militar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Principe Harry Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Principe Harry Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Eso sí, solo lo podrá hacer durante el funeral oficial de su mamá, ya que en las demás ceremonias tendrá que llevar un traje negro regular, igual como tendrá que hacerlo el hijo menor de la princesa Diana.

