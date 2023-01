El príncipe Harry asegura que compraba ropa en descuento y dañada, y la tienda lo desmiente La autobiografía del hijo de la princesa Diana ha dejado a muchos boquiabiertos por los tantos secretos familiares que revela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si no vives debajo de una piedra, ya te habrás enterado del revuelo que ha causado "Spare", el controversial libro del príncipe Harry. Dicha publicación contiene explosivas confesiones acerca de la vida del hijo de la princesa Diana, al igual que acerca de varios miembros de la familia real británica, siendo los más fuertes y controversiales los que tienen que ver con su hermano el príncipe William y su cuñada, la princesa Kate Middleton. En las páginas de dicho libro también están escritas algunas cosas curiosas acerca del príncipe. Entre esas cosas que han dejado a más de uno boquiabierto, está la parte en que Harry habla de las drogas que usaba y también del momento en que perdió su virginidad. Otra cosa curiosa que el príncipe confesó en dicho escrito, es que solía comprar en la tienda TK Maxx, la versión británica de la tienda estadounidense Tj Maxx. "Para mi ropa casual de todos los días, yo solía ir a TK Maxx, la tienda de descuento", escribió el príncipe. "Era particularmente aficionado de su venta anual en la que tenían muchas piezas de Gap, J Crew que eran de otra temporada y que estaban un poco dañados". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esto le cayó de sorpresa a todos ya que el príncipe nunca fue fotografiado llegando o saliendo de dicho establecimiento. De hecho, un representante de la compañía dijo que aunque están muy emocionados de saber que Harry visitaba la tienda, la realidad es que ellos nunca han llevado a cabo una venta anual, por lo tanto no saben a lo que se refiere. Principe Harry Libro "Spare" Credit: Adam Berry/Getty Images Principe Harry Credit: Mike Coppola/Getty Images for 2022 Robert F. Kennedy Human Rights Ripple of Hope Gala

