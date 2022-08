El príncipe Carlos lanza un perfume inspirado en su jardín ¿Probarías esta fragancia creada por el exmarido de la princesa Diana? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 73 años, el heredero del trono al reino unido emprendió un nuevo proyecto en el mundo de los productos de belleza. El príncipe Carlos acaba de anunciar una fragancia inspirada en los jardines de Highgrove, su residencia privada en Gloucestershire. Nombrado Highgrove Bouquet, el perfume toma como sus notas de fragancia las flores cultiva el príncipe en su mansión– lavanda, geranio, mimosa y muchas más. Principe Carlos perfume Credit: Cortesía "Highgrove Bouquet es un nuevo aroma inspirado y creado con Su Alteza Real el Príncipe de Gales, en tributo a los veranos magníficamente fragantes en Highgrove Gardens", compartió el sitio web de los jardines. Una botella cuesta $180, y el 10% de las ganancias van hacia The Prince's Foundation, la organización creada por el príncipe que facilita programas educacionales para gente de todas edades y orígenes. Desde niño, el hijo mayor de reina es fanático a la horticultura. "Mi hermana y yo teníamos un pequeño huerto", confesó en una entrevista con la BBC. "Nos divertimos mucho tratando de cultivar tomates sin éxito y cosas así". Casa del principe Carlos Credit: Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Hoy en día, el príncipe Carlos traba diligentemente en los jardines de Highgrove House, en donde ha vivido durante cuatro décadas rodeado de naturaleza cuidadosamente mantenida, la cual será celebrada en el perfume. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué opinas de este lanzamiento?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El príncipe Carlos lanza un perfume inspirado en su jardín

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.