La princesa Leonor y la infanta Sofía, hermosas protagonistas de la felicitación navideña real española La familia real española ha felicitado las fiestas con una imagen de las hermanas abrazadas en el jardín de su residencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este año, la casa real española ha cedido todo el protagonismo a la princesa Leonor y la infanta Sofía en su felicitación navideña. Las hermanas, de 17 y 15 años respectivamente, posan abrazadas en los jardines del Palacio de la Zarzuela, frente a un fondo otoñal de hojas en tonos amarillos y rojizos. Aunque este verano nos han dejado grandes momentos de moda, bien con vestidos bohemios y alpargatas en salidas casuales o modernos diseños para las ocasiones oficiales, en esta ocasión han optado por atuendos muy discretos. Leonor, en primer plano, luce un suéter clásico de ochos en color beige, y pantalones de mezclilla. Sin joyas a la vista y con la melena rubia suelta, con suaves ondas, mira sonriente a cámara. Su hermana Sofía, se abraza por detrás a la heredera. También con un jersey, este de inspiración marinera, y con pantalón negro. Con el cabello muy largo y lacio sonríe frente al objetivo. Princesa Leonor Infanta Sofía protagonistas felicitación navideña Credit: Casa de S.M. el Rey via Getty Images No es la primera vez que las hijas del rey Felipe VI y la reina Letizia son la imagen principal del saludo festivo, pero este año están especialmente hermosas y naturales. La estampa ha sido publicada en la web de la Casa Real española y tanto la princesa de Asturias como su hermana parecen muy relajadas. Princesa Leonor Infanta Sofía protagonistas felicitación navideña Credit: Casa de S.M. el Rey via Getty Images Junto a la imagen, una tarjeta de felicitación firmada por los monarcas y sus hijas, en la que se puede leer. "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2023", primero en inglés y luego en español. Y un mensaje manuscrito que dice "Muy afectuosamente y con nuestros mejores deseos" antes de las firmas de los cuatro miembros de la familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La princesa Leonor, heredera al trono de España, está cursando sus estudios en un internado de Gales, pero comenzó el pasado viernes sus vacaciones de invierno, momento que habría aprovechado la familia para tomar la entrañable fotografía.

