La princesa Leonor y la infanta Sofía se roban todas las miradas con sus looks bohemios y románticos Las hijas de los reyes de España tienen gustos muy similares y han heredado de su madre el amor por las alpargatas, como demostraron en su posado oficial del verano en Mallorca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Conforme van creciendo, la princesa Leonor y la infanta Sofía les roban protagonismo a sus padres, los reyes de España, en sus apariciones públicas. La reina Letizia, considerada una de las mujeres mejor vestidas de Europa, siempre deslumbra con sus elecciones de moda, y parece que ha sabido transmitir su buen gusto a sus hijas. A comienzos de julio, la monarca y sus retoñas arrancaron suspiros con elegantísimos trajes en tonos neutros durante los Premios Fundación Princesa de Girona 2022, y al final del mimo mes, el trío sorprendió con llamativos modelos en alegres colores en otro evento oficial en Santiago de Compostela. Princesa leonor infanta sofía looks bohemio mallorca Credit: Carlos Álvarez/ Getty Images Ahora han dado comienzo al veraneo de manera oficial, para lo que han optado por unos looks más relajados, sin perder el estilo. Como es habitual, las hermanas se han decantado por diseños similares, pero con pequeños detalles que los diferencian y muestran la personalidad de cada una. La princesa Leonor Con el posado en la Cartuja de Valldemosa en Palma de Mallorca, la familia real inaugura su verano. La princesa Leonor, toda una señorita que en octubre cumplirá los 17 años, ha dejado atrás el estilo aniñado y se apunta a las últimas tendencias. Para la ocasión ha elegido un vestido estilo túnica con calados y manga larga de la marca española Sfera. Princesa leonor infanta sofía looks bohemio mallorca Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Siguiendo la estela de la reina Letizia, lo ha combinado con el calzado favorito del verano: alpargatas de cuña. En su caso, en color crudo de la marca Mint & Rose. Con el cabello suelto, ha completado su look bohemio con unas pequeñas trenzas a los lados. Princesa leonor infanta sofía looks bohemio mallorca Credit: Carlos Álvarez/ Getty Images La infanta Sofía Por su parte, la infanta Sofía de 15 años, ha optado por un minivestido rosa empolvado con detalles de nido de abeja en el escote y la cintura. Como curiosidad, el vestido original, de Zara, es de manga larga, pero suponemos que a petición de la infanta lo han modificado para ser más fresco. Igual que su hermana ha elegido alpargatas como calzado. Las suyas de cuero marrón son de la firma Polín et Moi. Princesa leonor infanta sofía looks bohemio mallorca Credit: Carlos Álvarez/ Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Abanderadas de la moda española, con estilos clásicos pero juveniles, Sofía y Leonor asistieron en la noche del lunes al concierto de Rosalía en la isla, del que disfrutaron como dos adolescentes normales.

