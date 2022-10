¡Wow! Tienes que ver el gran parecido que tiene con la princesa Diana la actriz que la interpreta en la nueva temporada de The Crown Elizabeth Debicki es la encargada de darle vida a la princesa de Gales en la quinta y última temporada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que desde su estreno, la serie The Crown a dado mucho de qué hablar y ha dejado a muchos boquiabiertos no solo por los secretos que se han divulgado de la familia real británica, sino también por el gran parecido que han tenido los actores que han interpretado a cada uno de los miembros de la controversial dinastía. Pero tenemos que admitir que la temporada que empieza próximamente es una de las más esperadas y sorprendentes. Si bien en la temporada anterior pudimos ver parte de las vivencias de la princesa Diana junto al ahora rey Carlos III y el resto de la familia, en esta nueva y última entrega, el parecido que tiene la actriz con la desaparecida princesa de Gales, es realmente impresionante. En especial porque lleva piezas casi idénticas a las que portó la princesa en vida. Para promocionar la nueva temporada, Netflix ha publicado una serie de fotos en las que deja ver a varios de los actores que interpretarán a los monarcas, entre ellos Elizabeth Debicki, quien interpreta a la querida Lady Di y no podemos dejar de asombrarnos con el parecido que tiene. Su transformación ha sido increíble. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Princess Diana - The Crown Season 5 Credit: Keith Bernstein/Netflix Princess Diana - The Crown Season 5 Credit: Keith Bernstein/Netflix Princess Diana - The Crown Season 5 Credit: Netflix Tampoco podemos dejar pasar desapercibido el gran parecido que tienen los actores que le dan vida a los príncipes William, interpretado por Timothee Sambor, y Harry, interpretado por el actor Teddy Hawley. Estamos ansiosos por ver esta última temporada de la galardonada serie porque estamos seguras de que será impactante. La quinta temporada empieza el próximo 9 de noviembre, por Netflix.

