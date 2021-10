¿Quieres copiar uno de los looks más famosos de la princesa Diana? ¡Aquí los detalles! La marca que creó uno de sus suéteres icónicos ha regresado y puedes conseguir una de estas piezas hoy mismo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La princesa Diana siempre será recordada por su estilo icónico, desde joyas espectaculares a trajes divinos. Pero aparte de sus looks para eventos especiales, Diana Spencer también era de las fashionistas que se destacó por su street style y siempre lucía regia hasta en atuendos deportivos. Entre sus looks casuales más famosos cuenta un suéter rojo con un estampado de ovejas. Aparte del diseño coqueto, sus fans siempre lo vieron como un diseño simbólico, porque la mamá de los príncipes William y Harry era la oveja negra de la familia real británica. Princesa Diana suéter icónico de ovejas Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images El suéter fue creado por dos diseñadoras inglesas, Sally Muir and Joanna Osborne. En el 1979, crearon Warm & Wonderful, una marca de piezas de lana que vendían en un puesto del mercado del Covent Garden en Londres. Su fama creció de boca en boca y pronto grandes celebridades querían su propio suéter de ovejitas, entre ellos David Bowie, Andy Warhol y por supuesto, la princesa Diana. Princesa Diana suéter icónico de ovejas Credit: Georges De Keerle/Getty Images Desde ese momento, las prendas de Warm & Wonderful se volvieron casi imposibles de encontrar, pero hace solo días, la marca se unió al mundo del comercio por la web y revivió el diseño icónico en varios colores. Por primera vez en décadas, ¡podrás conseguir un suéter idéntico al de la princesa de Gales! Princesa Diana suéter icónico de ovejas Credit: Cortesía Women's Sheep Sweater, de Warm & Wonderful. $295.00. warmandwonderful.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparte de la pieza emblemática, también podrás encontrar accesorios con el mismo estampado si buscas una opción más económica.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Quieres copiar uno de los looks más famosos de la princesa Diana? ¡Aquí los detalles!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.