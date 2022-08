Los 8 looks más icónicos de la querida princesa Diana En el 25 aniversario de su muerte, hacemos un recuento de los looks más inolvidables de la princesa del pueblo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando el mundos e conmocionó con la noticia de la muerte de la princesa Diana y hoy después de 25 años de ese trágico accidente, su legado sigue muy vigente no solo en su familia, sino también entre las millones de personas alrededor del mundo que la amaban como si la conocieran. Y es que con su dulzura, carisma y cercanía, la llamada princesa del pueblo supo ganarse el corazón de todos. Si bien la princesa realizó muchísimas obras de caridad y luchó por varias causas, la catapultó como una de las mujeres más influyentes del mundo, no podemos negar que su increíble estilo es una de las cosas que más recordamos. Su elegancia con la que llevaba sus atuendos y esas prendas espectaculares que todavía son tendencia, nunca se borrarán de nuestra mente. Por ejemplo, ese ceñido vestido negro con los hombros al descubierto y abertura frontal que usó justo cuando se separó del príncipe Carlos o ese atuendo blanco con lunares negros que combinó con un fabuloso sombrero de ala ancha. Esos y muchos otros looks ya se han vuelto icónicos e inolvidables, y referencia hasta para la nueva generación de reinas y princesas, incluyendo a la reina Letizia y a la duquesa de Cambridge, la esposa de su hijo, el príncipe William. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por eso, hoy que se cumple un aniversario más de su muerte, queremos rendirle homenaje, no solo recordando su legado, sino también mostrando algunos de esos looks con los que impactó en su momento y los cuales siguen causando sensación el día de hoy. Siempre te recordaremos Lady Di. Princess Diana Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images Princess Diana Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images Princess Diana Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images Princesa Diana Credit: Anwar Hussein/Getty Images Princesa Diana Credit: Julian Parker/UK Press via Getty Images Princesa Diana Credit: Anwar Hussein/Getty Images princesa Diana Credit: Anwar Hussein/Getty Images Princess Diana Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images

