Así luciría la princesa Diana en la actualidad según la inteligencia artificial ¿hubiera ido a la coronación? Con motivo de la coronación de Carlos III muchos usuarios no se han resistido a imaginar cómo se vería la princesa del pueblo en la actualidad y los resultados son increíbles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana se celebró la anticipada coronación de Carlos III como rey de Inglaterra y su esposa Camila, la reina consorte. Un evento al que asistieron infinidad de miembros de la realeza mundial así como altos mandatarios y jefes de estado de los cuatro puntos cardinales. También pudimos ver a un buen número de celebridades y artistas invitados a la ceremonia y festejos posteriores. Y así, en medio de la pompa y boato que rodea a este espectáculo que algunos solo ven una vez en la vida, muchos recordaron a la fallecida Lady Di, la princesa del pueblo. La madre de los príncipes Guillermo y Harry tendría ahora 61 años y aunque no sabemos si habría asistido a la coronación, Internet no se ha resistido a imaginar cuál sería su aspecto y cómo se hubiera visto en caso de estar presente en el día tan especial para su exesposo, de quien se divorció oficialmente en 1993. Gracias a la inteligencia artificial y aplicaciones como Face App o Midjourney, hemos podido ver algunas recreaciones de cómo luciría la anterior princesa de Gales y sus resultados nos han dejado con la boca abierta. Princesa Diana hoy por inteligencia artificial Credit: Inteligencia artificial En una de las imágenes podemos ver a Lady Di con un bonito vestido con cuerpo transparente bordado con pedrería en tonos plata y gris. De cuello redondo y con un ligero volumen en las mangas, que bien podría ser obra de Alexander McQueen o Jenny Packham, firmas favoritas de su nuera Kate Middleton. Princesa Diana hoy por inteligencia artificial Credit: Inteligencia artificial En otra, Diana posa como si fuera un retrato, con un vestido rosado de gala, con escote cruzado y ribete de tul, destacando un imponente collar de diamantes y perlas, con aretes largos a juego. Con una silueta envidiable, la princesa se convirtió durante sus años en la familia real británica, en un icono de estilo, incluso Camila para la coronación eligió a Bruce Oldfield, uno de los diseñadores favoritos de Diana Spencer, su nombre de soltera. Como amor por los conjuntos coordinados y los vestidos femeninos, siempre se veía favorecida y a la moda, y completaba sus looks con coquetos accesorios como sombreros y carteras a juego. No olvidemos tampoco su famoso "vestido de la venganza" que sentó el precedente de usar prendas sexy como revancha tras anunciar un divorcio o una separación. Diana en 1989 vs envejecida con una aplicación Princesa Diana hoy por inteligencia artificial Princesa Diana hoy por inteligencia artificial Left: Credit: Jayne Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images Right: Credit: FaceApp También su espectacular colección de joyas, con algunas piezas que hoy lucen Kate Middleton o Meghan Markle, eran siempre objeto de admiración. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lamentablemente, Lady Di perdió la vida en 1997, y ni siquiera la inteligencia artificial puede remediarlo, ni contestar a la duda de si hubiera dicho presente en la coronación. Pero siempre nos quedará su recuerdo, como una vela en el viento.

