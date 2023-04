La princesa Diana tiene una doble que arrasa en las redes sociales ¡conócela! Esta chica parece la hermana gemela de la querida y siempre recordada Lady Di. Aquí te mostramos cómo imita sus looks más icónicos para que te sorprendas con su estilo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rose Nora, una chica de 22 años es la doble de la difunta princesa Diana de Gales y su parecido es realmente impactante. La bloguera recrea los looks más emblemáticos de la vida de la idolatrada miembro de la realeza inglesa cuyo fin fue trágico en un mortal accidente en 1997. Han pasado 25 años desde entonces pero el mundo entero no ha podido olvidarla. Dentro de los atuendos más celebrados están momentos como el "vestido de la venganza" que Diana de Gales lució en Washington para una cena en la Casa Blanca y Rose Nora lo copió al detalle para el deleite de sus seguidores. Pero Rose también ha imitado las vestimentas diurnas de las épocas de soltera de Diana cuando era asistente en un jardín de infantes en Londres. Así la vemos posar en sus publicaciones con blusas y sacos de cuello alto, chalecos o suéteres de lana tejida, falditas setenteras o pantalones anchos. Se conoce por su historia en redes que en el 2022 Rose Nora decidió no volver a recrear los looks de la madre de los príncipes William y Harry. Se propuso entonces a mostrar su propio estilo e imitar a otros iconos de la moda británica como lo fue la modelo Twiggy, hasta que recibió una tentadora propuesta por parte de un diseñador obsesionado también con la difunta princesa quien decidió hacer un traje de otro de sus momentos estelares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trató de un vestido precioso drapeado en tono lila creado por el joven modisto Ryan Jude Novelline igual al que Lady Di lució en el Festival de Cannes en 1987. Para recrear el atuendo completo la chica acudió al estilista holandés Mari Vandeven en un salón exclusivo de Den Bosh y poder así lucir también el mismo peinado. La sesión de fotos fue en el lujoso teatro Stadschouwburg en Nijmegen, Holanda y el parecido entre Rose y Diana es escalofriante. Después de este impactante homenaje realizado hace pocas semanas a quien fuera nombrada por los británicos como "La princesa del pueblo" la joven bloguera no ha recreado más looks de su heroína. Sus fans están a la espera de ver cuál es su próxima propuesta para revivir a la princesa muerta y vitalizar nuevamente las redes. ¡Nosotras también estamos pendientes!

