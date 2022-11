Dior está lanzando la bolsa que la princesa Diana usó la única vez que asistió a la MET Gala La pieza, es un diseño especial, de uno de los bolsos más icónicos de la marca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir 25 años después del trágico accidente que le quitó la vida a la princesa Diana, su legado sigue muy vigente no solo en su familia, sino también entre las millones de personas alrededor del mundo que la amaban como si la conocieran. Y es que con su dulzura, carisma y cercanía, la llamada princesa del pueblo supo ganarse el corazón de todos. Si bien en parte es recordada por toda la labor altruista que realizó mientras fue princesa e incluso después, no podemos negar que otra de las cosas que más recordamos es su increíble estilo. La elegancia con la que llevaba sus atuendos y esas prendas espectaculares que todavía hoy día son tendencia, nunca se borrarán de nuestra mente. Es por eso que las casas de moda todavía siguen rindiéndole honor con algunas de sus piezas. Hace dos temporadas, Gucci volvió a sacar una de las bolsas que en su momento era favorita de la princesa y que incluso lleva el nombre de Diana. Ahora, Dior otra de sus marcas favoritas lanzará al mercado un bolso muy especial para celebrar su legado. Hablamos del bolso Lady Dior, el se volvió popular gracias a que Lady Di lo usaba con frecuencia. Por eso tiempo después de su lanzamiento lo bautizaron con dicho nombre y todavía hoy en día es uno de los más icónicos de la marca. La princesa amaba el de color negro, pero para asistir a la MET Gala de 1996 que celebraba el impacto de Christian Dior en el mundo de la moda, la marca le hizo especial para la ocasión en tela de satín y de color azul marino. Princesa Diana; cartera Dior; Costume Institute Gala at Metropolitan Museum of Art Credit: Richard Corkery/NY Daily News via Getty Images Princesa Diana; cartera Dior Credit: Tim Graham Photo Library via Getty Images Bolso de Dior Credit: Cortesía El bolso, que estará disponible por tiempo limitado, cuesta aproximadamente $5,200 y solo se puede conseguir en algunas boutiques de la casa de moda. Así es que si eres fanática de Lady Di y también de Dior, este bolso es definitivamente una excelente inversión porque nunca pasará de moda. ¿Lo comprarías?

