El tierno gesto de la princesita Charlotte en honor a la reina Isabel II en su funeral La bisnieta de la reina e hija de los príncipes de Gales rindió tributo a su querida "Gan Gan" usando una joya de importante significado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Princesa Charlotte The State Funeral Of Queen Elizabeth II Credit: Getty Images Entre lágrimas, rosas y vítores el pueblo de Inglaterra ha dado el último adiós este lunes a la reina Isabel II durante su funeral de Estado celebrado en Londres. Entre los miles de asistentes a la ceremonia inicial celebrada en la abadía de Westminster, previa a la procesión fúnebre de la reina, se ecnontraban el príncipe George, segundo el línea al trono, de 9 años, y su hermana, la princesita Charlotte, de 7 años. Los hijos de los príncipes de Gales, William y Kate, robaron cámara por su compostura, su ternura y la acostumbrada elegancia que caracteriza a los Windsor. Lógicamente los observadores de la realeza no pudieron pasar por alto el tierno gesto que tuvo la princesita Charlotte al portar sobre su sobrio abrigo negro un hermoso broche de diamantes en forma de herradura que fue un obsequio de la reina. La monarca falleció en Escocia el pasado 8 de septiembre a sus 96 años. Es bien sabido que adoraba a los animales, especialmente a los caballos y los perros. Princesa Charlotte The State Funeral Of Queen Elizabeth II Credit: Getty Images La primera mascota de la reina fue un pony de raza shetland que recibió como regalo a los 4 años. La reina era una experta amazona y practicó sus dotes ecuestres hasta bien entrada su novena década de vida. reina isabel a caballo Credit: Getty Images La princesita, acompañada de su hermano mayo, el príncipe George, en un conmovedor momento del funeral cuando fue sobrecogida por la tristeza por la partida de su querida "Gan Gan". Princesa Charlotte The State Funeral Of Queen Elizabeth II Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El simbólico gesto de la pequeñita ha conmovido a muchos y es un asomo al futuro de esta joven noble como parte de la dinastía de los Windsor que se encuentra en un momento crucial en su larga historia.

