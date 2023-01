Charlene de Mónaco es la royal que más gasta en ropa ¡13 veces más que la reina Letizia! Las reinas y princesas de la realeza europea no escatiman en gastos a la hora de renovar su armario y presentar sus mejores galas en eventos oficiales. Mira cuánto dinero invirtieron en sus piezas el año pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anualmente el portal UFO No More publica el ranking de los costos en vestuarios de las princesas y reinas europeas y se reveló que en 2022, la princesa Charlene de Mónaco es la líder indiscutible de la lista ya que gastó casi $800,000 en nuevas prendas, 13 veces más que la reina Letizia. La investigación, que se basa en 3 categorías de objetos de moda no identificados, los identificados y los de diseñadores [personalizados o de precio desconocido], indica que la esposa de Alberto de Mónaco estrenó 105 piezas y se estima que su gasto en vestuario fue de $793 269,21 el pasado año. El segundo lugar lo ocupa la princesa Olimpia de Grecia quien estrenó 51 piezas y cuyas adiciones de vestuario costaron $245.562,32. La princesa de Gales Kate Middleton, es la tercera en el puesto y se destaca como la que más prendas estrenó, 204 piezas. Se estima que gastó $233,098.06. Queen Letizia of Spain, Princess Charlene of Monaco Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic; Arnold Jerocki/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La lista la completan la princesa Sofía de Suecia en cuarto lugar, la gran duquesa Maria Teresa de Luxemburgo en quinto lugar y Meghan Markle en sexta posición. La reina de Bélgica Matilde ocupa en séptimo lugar; la princesa María de Dinamarca en el octavo; Sofía la condesa de Wessex en el noveno; la princesa Beatriz de York en el décimo; la princesa Marie Chantal de Grecia en el puesto 11; la reina Máxima de Holanda en el 12 y la princesa Mette-Marit de Noruega, en el lugar 13. Uno de los datos que llamó la atención de este conteo fue el modesto gasto de la reina Letizia, con comparación con el primer lugar. Según las cifras, la reina de España, quien ocupa el puesto número 14, debutó con 129 artículos nuevos y gastó un total de $57.836,62.

