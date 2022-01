Llega la primera Semana de la moda del metaverso Del 24 al 27 de marzo tendrá lugar la Metaverse Fashion Week en la plataforma Decentraland. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Semana moda metaverso Credit: Cortesía Decentraland Entre la pandemia y el crecimiento de las tecnologías y plataformas blockchain, parece que a los desfiles de moda tradicionales tienen los días contados. Las presentaciones virtuales, impulsadas por las restricciones para combatir la covid-19; y potenciadas para mostrar las colecciones de moda a las nuevas generaciones de nativos digitales, son la nueva realidad. Y para muestra, un botón. Cada vez son más las marcas que se suman a la tendencia de los NFTs (Tokens no fungibles por sus siglas en inglés) con creaciones que están disponibles solo en el mundo virtual. Por ejemplo, Adidas Originals fue una de las primeras en lanzarse de cabeza a este universo paralelo creando productos solo disponibles en el metaverso. Nike compró RTFKT Studios para crear zapatillas y accesorios para presumir en la plataforma de videojuegos Roblox, en la que los usuarios pueden crear sus propios mundos. Una galaxia para la que también Tommy Hilfiger presentó una colección exclusiva. Y Balenciaga diseñó una serie de piezas para el videojuego en línea de fama mundial Fortnite. Caminando entre los dos mundos encontramos al gigante español Zara, que recientemente creó una colección híbrida, con piezas en el mundo real y también virtual para la plataforma Zepeto, que sus usuarios pueden comprar para vestir a sus avatares. Dolce & Gabbana también presentó su Collezione Genesi, una colección exclusiva de 9 piezas diseñadas personalmente por Domenico Dolce y Stefano Gabbana para UNXD, compuesta de unos activos digitales NFT y de sus pares físicos, y que subastaron a finales del pasado mes de septiembre recaudando unos 5,7 millones de dólares. Zara lanza colección metaverso Colección de Zara y Ader Error para el metaverso. | Credit: Cortesía Por las ganancias y el éxito entre los consumidores más jóvenes, es cuestión de tiempo que muchas marcas más se suban al carro virtual. Semana moda metaverso Diseños de la Collezione Genesi de Dolce & Gabbana para el mundo real y virtual. | Credit: Cortesía UNXD Un paso más ha dado la plataforma de realidad virtual Decentraland que ha anunciado la primera edición de la Metaverse Fashion Week del 24 al 27 de marzo en colaboración con UNXD, la compañía creadora de las NFTs para Dolce & Gabbana. Cuatro días llenos de desfiles, exhibiciones, tiendas efímeras, fiestas y experiencias inversivas . Es decir, todas las actividades que suelen sucederse durante las grandes pasarelas de la moda internacional, como las de Nueva York, Londres, Milán o París, trasladadas al mundo virtual. Semanas de la moda a cuyas próximas ediciones tratará de poner broche final esta Metaverse Fashion Week en Decentraland, en la que los asistentes tendrán la oportunidad de ver las presentaciones la pasarela, interactuar con otros espectadores e incluso comprar las prendas para sus avatares virtuales. Semana moda metaverso Diseños de Nike y RTFKT Studios para el metaverso. | Credit: Cortesía RTFKT Studios SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Decentraland es como una empresa de bienes raíces virtual, en la que uno puede comprar propiedades que son en realidad NFTs, con la criptomoneda MANA, basada en la tecnología blockchain de Ethereum. Recientemente se ha posicionado como uno de los mundos digitales más interesantes para el mundo de la moda, pues el pasado noviembre, la empresa Tokens.com compró 116 parcelas de tierra virtual situadas en el corazón de la denominada "Fashion Street", un área que aspira a convertirse en el punto de encuentro de las principales firmas de moda del metaverso, como Rodeo Drive o la Quinta Avenida en el mundo real. ¿Pensáis que desparecerán las Semanas de la moda tradicionales o podrán convivir con el metaverso?

