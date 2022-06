Publican la primera foto inédita de Lilibet, la hija del príncipe Harry y Meghan Markle ¿a quién se parece? ¡Qué belleza! Tienes que ver lo grande que está la bebé de los duques de Sussex. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Meghan Markle y el príncipe Harry están celebrando el primer cumpleaños de su hija Lilibet y por fin compartieron una foto divina de la pequeña. Durante el gran fin de semana celebrando el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, el duque y la duquesa de Sussex invitaron a sus amigos cercanos y familiares a una fiesta informal en su casa para celebrar a Lilibet. En la foto, vemos a la bebé nombrada en honor al apodo de la reina disfrutando de la fiesta, sentadita en el césped de su casa con un coqueto vestido azul pálido y un lazo blanco. Lilibet, hija Meghan Markle y Principe Harry Credit: Instagram/Misan Harriman Por supuesto, no pudimos ignorar su cabello rojo vivo heredado de su papá. Aunque ahora esta idéntica al príncipe Harry, estamos seguras de que en lo que crezca, se irá pareciendo más a su bella mamá. Meghan Markle y Lilibet Credit: Instagram/Misan Harriman La foto fue compartida por Misan Harriman, fotógrafo y amigo cercano de la familia. Aparte del retrato individual de Lili, también incluyó en su post de Instagram una en donde vemos a la pequeña en los brazos de su mamá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El viaje fue la primera visita de Lilibet, nacida en California, al Reino Unido y tuvo la oportunidad de conocer a su bisabuela, la reina Isabel, por primera vez. Archie Meghan Markle Principe Harry Meghan y Harry con Archie, el hermano major de Lilibet | Credit: (Toby Melville - Pool/Getty Images) Archie, su hermano mayor, nació en la tierra natal de su papá, pero no había regresado desde que tenía seis meses.

