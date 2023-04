Mattel lanza primera Barbie con síndrome de Down La compañía busca representar a todas las mujeres con una línea más inclusiva de muñecas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras décadas de la misma chica rubia, Barbie está buscando presentar una visión más diversa de las mujeres tal y como somos. Mattel acaba de presentar su primera versión de la famosa muñeca que representa a una persona con síndrome de Down. En su cuenta de instagram, la empresa explicó que trabajó con la Sociedad Nacional de Síndrome de Down para que la muñeca represente con precisión a una persona con el síndrome. Barbie, mattel, sindrome de down Mattel lanza primera Barbie con síndrome de Down | Credit: Cortesía de Mattel "Vestida con los colores y símbolos de la comunidad, usa ortesis de tobillo y pie a juego y un collar que representa las tres copias del cromosoma 21 que dan como resultado las características asociadas con el síndrome de Down", escribieron junto a un video de la muñeca. "Con un marco más corto, una cara más redonda, rasgos más pequeños y palmas que incluyen una sola línea, esta muñeca presenta una nueva escultura y detalles que ilustran las características comunes de las mujeres con síndrome de Down", continuaron. La nueva muñeca es parte de la línea "Barbie Fashionistas", cuyo objetivo es ofrecer a las niñas representaciones más diversas de la belleza y luchar contra el estigma en torno a las discapacidades físicas. La colección incluye una muñeca con una pierna prostética, otra que viene con una silla de ruedas y una muñeca con vitíligo. Incluso, la modelo colombiana Daniela Álvarez es fan de la que representa a las mujeres como ella con prótesis. "El poder [de] verme reflejada en esta Barbie me deja claro que nuestro poder está en las diferencias", escribió Álvarez en su cuenta de Instagram. "Con Barbie no hay límites ni barreras".

