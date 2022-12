Este producto hará que tu piel luzca radiante todo el día Si quieres obtener ese envidiable glow de JLo, este es el producto que necesitas agregar a tu rutina de belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todos sabemos que para tener ese espectacular glow de JLo, lo primero que necesitamos es un iluminador o highlighter. Este producto, que puedes encontrar en forma líquida, en crema o en polvo, hace que tu rostro luzca radiante sin mucho esfuerzo. Así es que si te encanta brillar, necesitas un highlighter. Ahora bien, no podemos olvidar que para tener un rostro radiante lo primero es cuidar la piel, usar los productos necesarios para que siempre esté hidratada y para que reciba los ingredientes y vitaminas necesarios. Además, hay otro producto que juega un papel muy importante a la hora de obtener un glow. Hablamos del primer, un producto bastante efectivo para varios problemas de la piel. Existen primers para mejorar la apariencia de los poros, para tener la piel hidratada antes de aplicar maquillaje, para prevenir la grasa y también para que la piel brille todo el día. Uno de los mejores para obtener ese glow incomparable es el Extra Illuminating Moisture Balm, de Bobbi Brown, un producto que amarás desde la primera vez que lo uses. Este primer no solo le agrega hidratación a la piel, sino que ayuda a que esa hidratación se mantenga durante todo el día. Está compues con perlas microfinas que ayudan a que la piel luzca radiante, ácido hialurónico que hidrata, al igual que manteca de karité que acondiciona la piel y mantequilla de semillas de murumuru que la protegen de los agresores del medio ambiente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN glow, primer, Bobbi Brown Credit: Cortesía Así es que además de obtener un glow envidiable que dura todo el día, con este producto también estás tratando y cuidado tu piel. Lo aplicas después del protector solar, dejas pasar unos minutos y luego procedes a aplicar la base. Es un producto que todas debemos tener. El Extra Illuminating Moisture Balm, de Bobbi Brown cuesta $74 y lo puedes obtener en sephora.com

