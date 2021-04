Este es el primer desodorante pensado para personas con discapacidad física y visual La marca Degree se anotó un gol con esta innovación que le hará la vida más fácil a miles de personas. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando pensamos en un desodorante, nos llega a la mente uno que nos pruebe y nos permita pasarnos todo el día sin la preocupación de que nos de mal olor debajo de las axilas. Sin embargo, para muchas personas el solo hecho de usar un desodorante se convierte en toda una misión y no necesariamente porque no encuentran uno que les funciona, sino porque tienen ciertas limitaciones que les hace más difícil esta simple rutina diaria. Por eso la compañía Uniliver, creadora de varias marcas, entre ellas Degree, se unió a un equipo de diseñadores, ingenieros, terapistas ocupacionales y personas que tienen discapacidad, para crear el desodorante Degree Inclusive, un producto muy diferente a los que estamos acostumbrados a ver. Este desodorante está hecho con características que lo hacen mucho más fácil de usar para las personas que tienen discapacidad de las extremidades superiores. Eso significa que tiene un cierre magnético, la tapa tiene un gancho para que sea más fácil abrirlo y cerrarlo, y un aplicador roll-on más grande para que abarque más espacio y no necesite varias aplicaciones. También tiene aberturas en la parte de abajo del evase, lo que hace más fácil de sostener. Además, también es perfecto para las personas que tienen discapacidad visual ya que el gancho los ayuda a cerrarlo y usarlo mejor, y las instrucciones están también escritas en braille. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "1 en 4 americanos tiene alguna discapacidad física y aún así muchos productos no están diseñados pensados en ellos", escribió la marca en su cuenta de Instagram. "Introducimos Degree Inclusive, el primer desodorante del mundo para personas con discapacidad visual y limitaciones en las extremidades superiores".

