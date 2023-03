Primavera fabulosa: Vestidos y accesorios claves para lucir en esta nueva temporada Los meses cálidos que se avecinan invitan a cambiar los voluminosos abrigos por piezas más ligeras y coloridas. Aquí te mostramos algunas de nuestras favoritas ¡que te harán lucir súper chic! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El frío del invierno comienza a alejarse poco a poco y ya es tiempo de comenzar a preparar nuestro armario para estar más acorde con la temperatura. Aquí te mostramos algunas piezas que te pueden servir de inspiración para una cita con tu pareja, un junte con amigas, una boda o un paseo al parque. Faltan dos semanas para el inicio oficial de la primavera, pero ¿quién está contando? El cambio de estación es un momento muy emocionante y cuando se trata de las tendencias de primavera 2023, hay mucho que esperar. Toma nota de los estilos imprescindibles de la temporada que dice adiós a la paleta de colores oscuros y abraza los pasteles, tonos brillantes y metálicos. Boda Shine Language Rose Gold Sequin Mermaid Maxi Dress de Lulu Rose Kitsch Clutch de Simitri Left: Credit: Cortesía de la marca Right: Credit: Cortesía de Simitri Los estampados siempre nos harán pensar en la primavera, si tienes en tu agenda ir a una boda apuesta por un vestido largo de corte sirena con lentejuelas incrustadas en tono rosa. Este impresionante modelo viene con correas ajustables y un pronunciado escote V. Shine Language Rose Gold Sequin Mermaid Maxi Dress de Lulu. $69. Lulus.com. Lo puedes combinar con este Rose' Kitsch Clutch de la nueva colección de Simitri. $350. simitri.shop.com Cita de pareja Bardot Malina Velour Backless Mini Dress de Urban Outfitters Women Pump In Silver de Aerosoles Left: Credit: Cortesía Urban Outfitters Right: Credit: Cortesía de Aerosoles Si has quedado con tu crush y quieres impresionarlo en tu próxima cita nocturna recomendamos llevar este súper sexy y elegante con este mini vestido de Bardot en terciopelo con mangas abullonadas y de mini falda de línea A. Bardot Malina Velour Backless Mini Dress de Urban Outfitters. $149. Urbanoutfitters.com. Eleva el look con un toque metálico y combínalo con estos espectaculares zapatos de plataforma Women's Pump In Silver de Aerosoles. $108.75. aerosoles.com. De paseo por la naturaleza Huerto primavera Right: Credit: Cortesía Blue Diamond Si estás en la ciudad, una escapada al parque o a un huerto como el de Almond Breeze de Blue Diamond ubicado en Sacramento, California para estar disfrutar del sol y un clima más templado, es un excelente plan, pero para eso necesitas un vestido largo o medio largo de silueta fluida y unos zapatos cómodos como este Nyla Dress - Luxe Gingham de M M Lafleur. $425. Mmlafleur.com. Lo puedes combinar con estos botines Benji Bootie de White Mountain Shoes. $29.99. whitemountainshoes.com Junte con amigas No Pise La Grama's Arrecife Maxi Dress de Saks Fifth Avenue Left: Credit: Cortesía Saks Fifth Avenue Los flecos siguen a la orden del día y este vestido en color amarillo aportará un detalle bohemio y divertido a tu look perfecto para tu próxima salida con amigas ya sea al cine o a cena. No Pise La Grama's Arrecife Maxi Dress de Saks Fifth Avenue. $635. Saksfifthavenue.com. Puedes combinarlo con aretes de flores como estos de cierre mariposa. Resin Flower Earrings de Zara. $27.90. Zara.com.

