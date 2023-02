Diferencia de opiniones entre conductoras de La mesa caliente sobre cirugía plástica Alix Aspe dio su punto de vista sobre qué cree que se debería hacer antes de operarse y algunas de sus compañeras no estuvieron muy de acuerdo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El show de La mesa caliente siempre trae la última hora de lo que pasa en el mundo del entretenimiento, además de entrevistas e invitados estrella que tanto interés despiertan en su audiencia. Pero también hay espacio para la opinión libre y los comentarios personales de sus conductoras, quienes aportan sus puntos de vista ante los temas candentes del momento. Entre ellos, las cirugías plásticas. ¿Qué tienen que decir Verónica Bastos, Alix Aspe, Giselle Blondet y Myrka Dellanos al respecto? Pues mucho y no siempre en la misma línea. La mesa caliente Conductoras de La mesa caliente (Telemundo) | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Todo comenzaba cuando Alix compartía que para ella era importante que la gente, antes de ponerse bajo el bisturí, visitara a un psicólogo. Hacerlo porque simplemente uno quiere parecerse a otros o porque algo está de moda no le resulta la forma adecuada de dar este paso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si te hace bien a tu autoestima y has sido a un psicólogo y te dice que te va a ayudar para ser una persona más segura, todo eso yo digo, bien, vayan, háganlo. Pero no lo hagan por una moda, no lo hagan porque lo hizo Kylie Jenner, o porque lo vieron en TikTok, háganlo porque ya vieron que es algo que los va a hacer más seguro", explicó. Una opinión a la que sus compañeras respondieron, con todo el cariño, pero no precisamente muy de acuerdo. "Casi nadie va al psicólogo primero", aseguró Blondet tras escucharla. "Alix, nosotras no hemos ido al psicólogo para ponernos botox, ¿tú fuiste al psicólogo para ponerte botox? Por favor... Nadie pasa por el psicólogo antes de hacerse una cirugía", le expresó Myrka por otro lado. Una vez más, a pesar de las diferencias de opiniones, reinó el cariño, el respeto y también el sentido del humor, siempre presente en cada show.

