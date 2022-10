8 prendas de ropa que tienes que llevar si tienes senos pequeños ¿Te traumatiza tener senos pequeños ? Si estás convencida de no querer someterte a una operación para aumentar tu talla de bra, la solución está en que juegues con tus atributos naturales y con la moda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Existen outfits que te quedan a la perfección, te hacen ver elegante y sexy a pesar de tener senos sutiles. La moda es para todas. Hace falta adaptarla a tu cuerpo para que se luzca. Te decimos cuáles son esas prendas que más te favorecen por ser una mujer orgullosamente de "bubis" pequeñas. 1. Blusas halter: "La elegancia no es darse a notar, sino ser recordado", dice Giorgio Armani. El hecho de que tus senos no sean de gran proporción no es sinónimo de que no te veas refinada. Juega con su tamaño al elegir blusas tipo halter y si dejan ver parte de tu abdomen, provocarán un efecto visual de volumen en la parte superior de tu cuerpo. 2. Escote corazón: Si eres de las chicas que odian ponerse un vestido, palazzo o blusa strapless porque crees que no tienes suficiente busto, estás muy equivocada. Tú eres del estilo de mujer a la que mejor se le adapta este tipo de escote porque es una forma de armonizar esta zona, pues tus hombros resaltarán y tus senos adquirirán una forma aun más hermosa. 3. Escote V: Las mujeres con menos volumen en el pecho tienen que usarlos con más frecuencia porque resaltan su forma y los hacen parecer más grandes. Además, tu cuello toma una apariencia más larga y estiliza tu figura. Mujer joven con vestido azul Mujer joven con vestido azul | Credit: Getty Images 4. Piezas con aberturas laterales: En blusas, vestidos o monos es un tip perfecto para distraer las miradas externas de tus senos. Es un detalle pequeño que marca una enorme diferencia para crear un efecto visual más favorecedor porque ese pequeño "hueco" estiliza y adelgaza la cintura. Al estar prohibido el sostén, se te hará más fácil llevarlo si se compara con las chicas con senos grandes. 5. Cero mangas: ¡Están prohibidas! En tu clóset tienen que predominar las piezas sin mangas o que dejen al descubierto los hombros y brazos. Esta característica hará que toda la atención se desvíe a estas dos zonas de tu cuerpo, además de que te harán lucir más sexy y femenina sin necesidad de enseñar en demasía. 6. Collares XXL: Agregar volumen en la zona alrededor del pecho añadirá dimensión a tus senos. 7. El color también juega: Tus favoritos deben estar dentro de los tonos pasteles y pálidos, especialmente sobre el busto. Los oscuros tienen a adelgazar, lo que hará que tus senos se vean más pequeños. 8. Escote en la espalda: Funciona como un must para ti. A veces muchas mujeres como tú subestiman dejar al descubierto la espalda, pero la realidad es que en tu caso te hará ver atrevida.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image 8 prendas de ropa que tienes que llevar si tienes senos pequeños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.