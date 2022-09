5 piezas que necesitas para entrar al otoño bien preparada Estas prendas nunca pasan de moda y son muy necesarias para las temporadas de otoño e invierno. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien el verano no se termina hasta el 22 de septiembre, aquí en Estados Unidos le decimos adiós oficialmente después del fin de semana festivo del Día del trabajo. Por eso, esos días antes de que entre la temporada de otoño son un poco confusos en cuanto a temperatura se refiere. Y es que es justo durante esas semanas cuando la temperatura a veces está alta y otras necesitamos un abrigo. Aunque todavía podemos usar la ropa de verano, ya en unas semanas toca guardarla para hacer espacio para las cómodas y fabulosas piezas de la nueva temporada. Ciertamente son muchas las tendencias que llegan en cada estación y aunque no necesariamente tenemos que lucirlas todas, hay esenciales que debemos adquirir para tener un otoño muy chic. Sin duda alguna, la gabardina es la protagonista tanto de la primavera como de esta estación que está a punto de empezar. Existen muchas versiones de esta clásica pieza, así es que puedes adquirir una que tenga un diseño llamativo o que sea de algún color fuerte. Eso sí, si prefieres ir a lo segura una de color crema o color camello, es tu mejor opción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otra cosa que no debe faltarte es un suéter largo, con botones en la parte frontal que puedes usar por encima de cualquier vestido de verano, con jeans o hasta como vestido. También ya es hora de sacar o comprar unos botines cómodos que queden perfectos con cualquier look. Piezas para otoño Credit: Cortesía Cotton Classic Trench, de Mango. $129.99. mango.com Piezas de otoño Credit: Cortesía Magdalena Cardigan, de Guess. $220. guess.com Piezas para otoño Credit: Cortesía Calabria Bootie, de Steve Madden. $139.95. zappos.com Piezas de otoño Credit: Cortesía Sombrero modelo Montana Ivory Bone, de Lack of Colors. $129. lackofcolors.com Piezas de otoño Credit: Cortesía Bufanda a cuadros, de H&M. $14.99. hm.com Tampoco te puedes olvidar de una bufanda. Este accesorio te salvará cuando de repente baje la temperatura. Ahora bien, si quieres lucir como una verdadera fashionista, necesitas un sombrero. Este accesorio se ha vuelto un must para las temporadas de otoño e invierno. Ya sabes, estas piezas las necesitas ya en tu clóset para que estés lista y fabulosa en las próximas semanas.

