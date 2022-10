7 prendas de ropa que NO favorecen a las bajitas Ser feliz NUNCA pasa de moda y una de las formas con las que puedes serlo es cuando te sientes fantástica con tus outfits. No obstante, algunas tendencias nos sientan mejor que otras, y eso las personas bajitas no saben por experiencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hay ciertas prendas de ropa que les favorecen más a unas chicas que a otras. Tal es el caso de las siguientes, las cuales tienes que evitar si eres bajita. Tu idea siempre será verte más alta, requisito que no se cumple si usas estas piezas. 1. Botas de caña alta: La razón es muy sencilla y fácil de comprender. Las botas altas o de caña alta abarcan la mayoría de tus piernas, lo que hace que se vean más cortas. Son hermosas y todo, pero debes aceptar que el estilo que más te favorece son las que llegan al tobillo. 2. Pantalones "incompletos": No son la mejor opción cuando pretendes verte más alta de lo que realmente eres y sumado a ello, modifica tu figura al extremo porque te suma peso. Si estás decidida a no cubrir tus extremidades por completo, apuesta por los shorts antes que los también llamados "manganos". 3. Falda o vestido a rayas: No niegas que tienen un toque sofisticado que las hace ser hermosas, pero no cumplen al dedillo con el pensamiento de Giorgio Armani que dice: "La elegancia no es destacar, es ser recordado". Tú tienes que ser recordada como una mujer que sabe elegir correctamente su forma de vestir, y este tipo de falda no te favorece tanto porque los estampados horizontales ensanchan la figura y tienen la manía de reducir el tamaño de estatura de quien las lleva. En todo caso, opta mejor por patrones con cortes verticales. Detalles del look de moda de una mujer Detalles del look de moda de una mujer | Credit: Getty Images 4. Gabardinas: Estarás convencida de que la moda es cruel, pero créenos que también lo es con las mujeres altas. En este caso, los abrigos y las gabardinas largas lucen espectaculares con jeans y botas, pero en chicas de más estatura. Cuando las llevas tú, esta combinación lo que hace es restarle centímetros a tu figura y por ninguna razón puedes permitirlo. Este tipo de prendas que están a tu lado son las que tienen un largo hasta la cintura y se ajustan en la cintura, aspecto que moldeará aun más tu cuerpo en forma de reloj de arena. 5. Suéter oversize: ¡Tan cómodos, pero hasta ahí! Ser una chica bajita tiene que alejarte de ropa de dos o hasta tres tallas más grande de la real porque ocultan tu lindo cuerpo y estatura. Los que deben colgar en tu guardarropa a tu disposición son aquellos que quedan ajustados y de cuello en V. 6. Pantalones flojos: Las tendencias de moda a veces te arrastran a comprar sin analizar primero si lo que está muy in es para ti. Te pudo haber sucedido con este tipo de pantalones que "pierden" la figura de tus piernas. Apuesta por unos skinnys. 7. Tacones con gargantillas: Muy malas noticias para ti porque aunque son hermosos y hasta les dan a tus piernas una apariencia más sexy, dividen tus extremidades y las hacen ver más cortas. Si estás convencida de que quieres unas sandalias sin importar el efecto que generen, compra unas en color nude porque este tono se confunde con el color de tu piel y te hacen ver más alta.

