Premios Tu Música Urbano: Las mejor vestidas de la alfombra roja Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Presentadores Urbano Credit: Cortesia Telemundo ¡Ya llegó la noche tan esperada! Desde la alfombra roja en Puerto Rico, las celebridades asistieron al gran evento de Telemundo listas para celebrar el género urbano. Aquí están las famosas con más estilo que desfilaron y nos deslumbraron con sus looks. Empezar galería Carmen Villalobos Carmen Villalobos Credit: Cortesia Cheery Viruet La Bulla PR Como una de las anfitrionas de la noche, la actriz nos maravilló con espectaculares trajes seleccionados por la estilista Claudia Zuleta. Todos fueron de la diseñadora dominicana Gianinna Azar en particular este rojo candente con el que inauguró la alfombra. Llevaba su larga melena en ondas y un maquillaje luminoso que la hizo ver más sensual y radiante que nunca creado por Alejandra Barraza de TNT agency. Lució joyas de Ilia Marant. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Zuleyka Rivera Zuleyka Rivera Credit: Cortesia Telemundo La exreina de belleza puertorriqueña impactó con un look camaleónico de dos piezas de Albina Dayla, de pantalón y crop top en lentejuelas negras. Se atrevió a lucir una peluca muy rubia a la altura de sus hombros. Un sombrero negro y lentes a juego le aportaron el toque final de misterio. 2 de 12 Ver Todo Adamari López ada y carlos Credit: Cortesia Telemundo ¡Qué guapa! Nuestra querida presentadora lució más joven que nunca con este traje lila de atrevido escote hasta el ombligo y delicadas plumas sobre los hombros en el mismo tono. Escogió joyas y sandalias en plateado para armonizar la propuesta. Su maquillaje se enfatizó en sus ojazos y su cabello recogido destacó aún más su rostro. Aquí la vemos hermosa junto al presentado Carlitos Adyan. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Ninel Conde Ninel Conde Credit: Cortesia MediaConceptsPR Impactó en la alfombra con este sensual diseño de la diseñadora boricua Odalis Marino quien viste a divas como JLo. El tono seleccionado fue el plateado resaltado con lentejuelas y pedrería que acentuaban su brillo. Una estilizada y larga cola de caballo enmarcó su rostro para destacar su maquillaje en sombras ahumadas y los labios en rosa pálido. 4 de 12 Ver Todo Alix Aspe Alix Aspe Credit: Getty/Aaron davidson Telemundo Nos encantan los looks de la joven presentadora, quien luce siempre divina en La Mesa Caliente. Para la alfombra roja su estilista Karla Birbragher le escogió este vestido corto en rosa metálico hecho a su medida por la boricua Natalie Kriado. Sus accesorios, unos pendientes largos de Charlie Lapson resaltaron con su cabellera larga y suelta. 5 de 12 Ver Todo Andrea Meza Andrea y Ninel Credit: cortesia MediaConceptsPR La exmiss Universo 2020 asesorada por su Estilista Reading Pantaleón no defraudó con un minivestido en verde oliva estampado con diminutos lunares de The Wonderer Owl de la marca MDS The Label, con hombros descubiertos y sensual abertura en la pierna. Su cabello largo y suelto en ondas fue el complemento perfecto. Aquí la vemos guapísima al lado de Ninel Conde. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alicia Machado alicia machado Credit: Cortesia Telemundo En una noche llena de exreinas, Alicia nos sorprendió con este diseño de Odalis Marino ceñido a sus curvas, adornado con pequeños espejos plateados…¡deslumbrante! 7 de 12 Ver Todo Kimberly Loaiza kim loaiza Credit: Juan de Dios Pantoja/ Kim Loaiza La cantante e influencer mexicana premiada esta noche presumió su silueta vistiendo un moderno conjunto blanco con apliques metálicos diseñado con mucho orgullo en Mazatlán. Su maquillaje en sombras dramáticas en blanco perlado y lacia cabellera estuvieron a cargo del famoso estilista Vico Guadarrana. 8 de 12 Ver Todo Lele Pons Lele Pons Credit: Getty Images/Aaron Davidson Telemundo Este diseño de Dolce & Gabanna en rosa, el color del momento le quedó de maravilla a la venezolana con más de 49 millones de seguidores. Llevó su cabello rubio recogido en un moño, su piel dorada por el sol de Puerto Rico y su mejor sonrisa. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Reyes sofia reyes Credit: Instagram Sofia Reyes Cool y juvenil lució la intérprete de "Cleopatra" vistiendo un original vestido bicolor, con la mitad en negro y la otra mitad en tela metalizada. Muy a gusto y confiada pasó por la alfombra presumiendo su silueta. 10 de 12 Ver Todo Mariana Seoane Seoane Credit: Cortesia Telemundo "La Seoane" apostó por este sensual enterizo de lentejuelas negras con escote a un solo hombro de Nadine Merabi que seleccionó su estilista Karla Birbragher y que complementó con joyas de Paula Mendoza y Charlie Lapson. Llevó el cabello recogido en una cola de caballo alta que aportba un aire súper juvenil a su look. 11 de 12 Ver Todo Gil López gil lopez Credit: @justvkadyg La presentadora boricua quien compartió escenario con Rodner Figueroa posó sobre la alfombra llevando un diseño de lentejuelas magenta de su compatriota Luis Antonio. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Premios Tu Música Urbano: Las mejor vestidas de la alfombra roja

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.