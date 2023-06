Los mejores looks en la alfombra de los Premios Tu Música Urbano 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Madison Anderson, Zuleyka Rivera, Gil López Credit: Gladys Vega/Getty Images (X3) Las famosas del mundo de la música latina dijeron "presente" en la alfombra roja de la cuarta entrega anual de estos premios. Desde Puerto Rico, las celebridades nos maravillaron con su vestuario y accesorios. ¡No te pierdas sus looks! Empezar galería Madison Anderson Madison Anderson Credit: Gladys Vega/Getty Images La ganadora de La casa de los famosos 3 y exmiss Puerto Rico causó sensación como coanfitriona de la alfombra roja con este propuesta blanca con recortes de Giannina Azar. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Gil López gil lópez Credit: Gladys Vega/Getty Images Con la ayuda de la estilista Cristina Sofía, la presentadora eligió una confección de la marca puertorriqueña Eclíptica. 2 de 7 Ver Todo Zuleyka Rivera Zuleyka Rivera Credit: Gladys Vega/Getty Images Radiante lució la exmiss Universo con esta propuesta de espejos al estilo emblemático de la diseñadora Dominicana Giannina Azar. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Isabella Castillo <p>Con la ayuda del estilista Reading Pantaleón, la actriz cubana marcó tendencia con este minivestido de Giannina Azar.</p> Credit: Mezcalent Con la ayuda del estilista Reading Pantaleón, la actriz cubana marcó tendencia con este minivestido de Giannina Azar. 4 de 7 Ver Todo La Materialista La Materialista Credit: IG/La Materialista Presumió curvas al rojo vivo con este diseño sensual de Suzelle Taveras y sandalias a juego. 5 de 7 Ver Todo Zhamira Zambrano Zhamira Zambrano, Jay Wheeler Credit: IG/ Telemundo PR Junto a su esposo Jay Wheeler, la joven cantante lució como toda una princesa con su propuesta de Eclíptica. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Edneris Espada Figueroa <p>Llegó a los premios lista para apoyar a su esposo Yandel con este look de estampado blanco y negro.</p> Llegó a los premios lista para apoyar a su esposo Yandel con este look de estampado blanco y negro. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Los mejores looks en la alfombra de los Premios Tu Música Urbano 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.