Los mejores looks de belleza de los SAG Awards 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Selena Gómez, Rosario Dawson, SAG awards Credit: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images; Frazer Harrison/Getty Images Échale un vistazo a los looks de belleza que más nos impactaron de los premios del sindicato de actores. ¡Inspírate con estas celebridades bellas! Empezar galería Selena Gómez Selena Gómez Credit: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images Complementó su maquillaje natural en tonos neutrales con un recogido alisado creado por Marissa Marino y un lazo de Chanel. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Salma Hayek Salma Hayek Credit: Frazer Harrison/Getty Images La actriz mexicana trabajó con Mario Dedivanovic, uno de los maquillistas preferidos de Kim Kardashian, para crear este look de ojos ahumados con un toque de azul real. Para su cabello, eligió una cola de caballo casual. 2 de 9 Ver Todo Rosario Dawson Rosario Dawson Credit: Frazer Harrison/Getty Images Este updo impresionante fue creado con productos de Sol de Janeiro y su maquillaje de piel perfecta y ojos de impacto con Pat McGrath Labs. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens Credit: Frazer Harrison/Getty Images ¡Un delineador estilo cat eye nunca falla! Completó el look con un labial de brillo y su cabello en un corte estilo bob. 4 de 9 Ver Todo Helen Mirren helen mirren Credit: Amy Sussman/WireImage La actriz icónica optó por un look creado con maquillaje de L'Oreal Paris en los mismos tonos rosados de su traje y una diadema a juego. 5 de 9 Ver Todo Lady Gaga lady gaga Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Llevó su sombra de ojos al mismo tono que su vestido blanco y su cabello característico rubio con ondas clásicas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Elle Fanning Elle Fanning Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Impactó con su melena a lo natural y un maquillaje sensual creado con el delineador Le Liner Signature Eyeliner de L'Oreal Paris. 7 de 9 Ver Todo Reese Witherspoon Reese Witherspoon Credit: Amy Sussman/WireImage Llevó un look inspirado en el viejo Hollywood con sus ondas románticas creadas con el L'Oreal Professionnel Steampod Flat Iron. Su maquillaje ligero le dio un toque de rosa a su rostro. 8 de 9 Ver Todo Kirsten Dunst Kirsten Dunst Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La actriz trabajó con la maquillista Pati Dubroff para crear este look clásico hecho con productos de Chanel. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

