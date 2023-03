Premios Oscar: las joyas más caras que han lucido las estrellas en la alfombra roja más famosa del mundo Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Joyas más caras premios oscar Credit: Dan MacMedan/Getty Images// Evan Agostini/ImageDirect// Steve Granitz/WireImage Diamantes, zafiros, esmeraldas ¡y más diamantes! Las joyas son otra de las protagonistas en la alfombra roja de los Premios Oscar y las casas más prestigiosas se pelean para que las estrellas luzcan sus creaciones. Estas han sido hasta el momento las piezas más valiosas que hemos visto en la premiación más famosa del mundo. Empezar galería Kate Winslet - 3,5 millones Joyas más caras premios oscar Credit: Dan McMedan/ WireImage En el 2010, la actriz lució este precioso collar de diamantes de Tiffany & Co., con un colgante Art Decó que incluía un diamante amarillo, valorado en 3,5 millones de dólares. Además portó diamantes y tres pulseras a juego. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Angelina Jolie - 3,5 millones Joyas más caras premios oscar Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic La actriz paseó por la alfombra con su entonces esposo Brad Pitt y un vestido negro que combinó con estos impresionantes aretes de esmeraldas colombianas de 115 quilates, de la diseñadora Lorraine Schwartz valorados en 3,5 millones de dólares y un anillo a juego también con una gran esmeralda. Era 2009 y estaba nominada a Mejor actriz por su película Changeling. 2 de 12 Ver Todo Helen Mirren - 3,8 millones Joyas más caras premios oscar Credit: Steve Granitz/WireImage La británica se vio regia con esta gargantilla de diamantes y zafiros de 3,8 millones de dólares, diseño de Harry Winston, con aretes a juego en 2018. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Salma Hayek - 4,2 millones Joyas más caras premios oscar Credit: Steve Granitz/WireImage La mexicana deslumbró en 2018, año que fungió como presentadora de un galardón, con estos pendientes largos de diamantes y platino de Harry Winston de 4,2 millones, que contaba con un anillo ovalado a juego. 4 de 12 Ver Todo Nicole Kidman - 7 millones Joyas más caras premios oscar Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic La australiana se lució en 2008 con esta obra de arte de L'Wren Scott, que tomó más de 6.000 horas de trabajo confeccionar y que incluía diamantes que sumaban casi 1.400 kilates. Una pieza que parecía lluvia sobre su escote y costaba 7 millones de dólares. 5 de 12 Ver Todo Sandra Bullock - 8,2 millones Joyas más caras premios oscar Credit: Steve Granitz/WireImage La actriz presumió unos elegantes aretes de platino y diamantes de Lorraine Schwartz en 2014, cuando estaba nominada por su rol en Gravity, de 8,2 millones. Completaba el conjunto un brazalete también de diamantes, valorado en 6,4 millones de dólares. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Anne Hathaway - 10 millones Joyas más caras premios oscar Credit: Jeff Vespa/ WireImage La actriz no podía dejar de sonreír en 2011 cuando copresentó la gala de los Oscar junto a James Franco. En la alfombra modeló esta gargantilla de diamantes de Tiffany & Co., de 10 millones de dólares. 7 de 12 Ver Todo Charlize Theron - 15,8 millones Joyas más caras premios oscar Credit: Ethan Miller/WireImage En 2014, la sudafricana fue la encargada de presentar un galardón durante la gala. A su paso por la alfombra nos deslumbró con este collar de diamantes de Harry Winston valorado en casi 16 millones de dólares, con un colgante de estas piedras preciosas agrupadas y pequeños pendientes a juego. 8 de 12 Ver Todo Cate Blanchett - 18 millones Joyas más caras premios oscar Credit: Jason Merritt/Getty Images Siempre entre las mejor vestidas, la australiana fue como una visión en 2011, con un vestido con tul y pedrería y unos espectaculares aretes largos con 62 ópalos engarzados en oro blanco de Chopard, valorados en 18 millones. Ese año se hizo con la estatuilla a Mejor actriz por Blue Jasmine, y lució además una pulsera de diamantes marrones y un anillo a juego, con diamantes de fuentes éticas y oro minado de manera justa. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Madonna - 20 millones Joyas más caras premios oscar Credit: Ron Galella Collection via Getty Images En 1991 la reina del pop apareció en los Oscar con Michael Jackson e invocando a su Marilyn Monroe interior, con esta gargantilla de diamantes de Harry Winston de 20 millones de dólares. 10 de 12 Ver Todo Gloria Stuart - 20 millones Joyas más caras premios oscar Credit: Evan Agostini/ImageDirect Gracias a su papel en Titanic, la actriz fue nominada a Mejor actriz de reparto en 1998 y haciendo un guiño a su personaje presumió una gargantilla de brillantes con un colgante de esta piedra preciosa escoltando un diamante azul de Harry Winston de 20 millones de dólares. 11 de 12 Ver Todo Lady Gaga - 30 millones Joyas más caras premios oscar Credit: Dan MacMedan/Getty Images Hasta la fecha, la cantante y actriz ha portado la joya más cara en la historia de los Oscar, cuando en 2019 posó con esta gargantilla de diamantes de la que colgaba el mítico diamante amarillo de Tiffany & Co. Solo dos mujeres lo habían lucido antes: Mary Crocker Alexander, esposa del diplomático estadounidense Edwin Sheldon Whitehouse, y Audrey Hepburn en las imágenes promocionales de Desayuno con diamantes. En la actualidad su valor se estima en 30 millones de dólares.

