Premios Oscar 2023: Los mejores looks de la alfombra champagne

¡Ya llegó la noche tan esperada de los Academy Awards! Las celebridades desfilaron por la alfombra champagne con espectaculares atuendos de los diseñadores más prestigiosos. ¿Cuál fue tu look favorito?

Sofia Carson

Como una princesa lució la actriz con esta confesión de Giambattista Valli y joyas de Chopard.

Eva Longoria

Maravilló con un traje de pedrería y escote sensual de Zuhair Murad.

Ana de Armas

Desde nuestra portada hasta los premios Oscars, la actriz está en boca de todos. Para la ocasión, eligió un traje clásico de Louis Vuitton.

Salma Hayek

Impactó al rojo vivo con esta joya cubierta en lentejuelas de la casa de diseño de Gucci.

Zoë Saldaña

Más joven que nunca lució la actriz de Avatar con esta propuesta blanca de Fendi.

Ariana de Bose

Siguió la tendencia del blanco en la alfombra con este diseño de Versace de hombros esculturales y cola larga.

Angela Bassett

Regía lució la actriz con esta elegante propuesta morada de Moschino.

Jessica Chastain

Con este traje plateado de Gucci y su cabello ondeado, la actriz lució como toda una estrella del viejo Hollywood.

Nicole Kidman

La australiana mostró sus piernas con un traje asimétrico con acabados florales de Armani Privé.

Jamie Lee Curtis

Dolce & Gabbana creó esta propuesta con detalle de corset que llevó la actriz en la alfombra.

Kate Hudson

Brilló en la alfombra con esta confección plateada de Rodarte.

Vanessa Hudgens

La actriz optó por un traje blaco y negro strapless de los archivos de Chanel.

Lady Gaga

La cantante impactó con un traje negro con transparencias atrevidas creadas por Versace.

Cate Blanchett

Tomó inspiración en la moda de los años ochenta con esta pieza azul y negra de Louis Vuitton.

Cara Delevingne

Divina lució la modelo con esta propuesta roja asimétrica confeccionada por Elie Saab y joyas de Bulgari.

