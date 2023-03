Premios Oscar 2023: los mejores looks de belleza de la noche Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Oscar 2023 mejores looks maquillaje peinado Credit: Mike Coppola/Getty Images (2)// Arturo Holmes/Getty Images// ¡Ya llegó la noche más especial del cine! En la última entrega de los Academy Awards, las estrellas posaron con elaborados peinados y cuidados maquillajes que nos dejaron boquiabiertas. ¿Quién fue tu favorita? Empezar galería Sofía Carson Oscar 2023 mejores looks maquillaje peinado Credit: Kevin Mazur/Getty Images La actriz de raíces colombianas fue el glamour en persona con su maquillaje, creado por la artista Karan Mitchell con productos Valentino Beauty. Destacaron sus cejas, muy definidas y peinadas hacia arriba, y una mirada con sombras rosadas y delineado exagerado. Coronó su look con su melena recogida, con raya partida, muy pulida y brillante. 1 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana de Armas Oscar 2023 mejores looks maquillaje peinado Credit: Mike Coppola/Getty Images La cubana lució un maquillaje muy favorecedor y natural, a cargo de Mélanie Inglessis. Con sombras rosadas y purpurina en los párpados, piel impecable, consiguió el malva de los labios mezclando dos tonos de labial Esteé Lauder que finalizó con gloss. La estilista Jenny Cho utilizó productos de René Furterer y herramientas T3 para peinar su melena chocolate, que dejó suelta con raya partida. 2 de 16 Ver Todo Salma Hayek Oscar 2023 mejores looks maquillaje peinado Credit: Arturo Holmes/Getty Images El artista del maquillaje Mario Dedivanovic utilizó su propia línea Makeup by Mario para conseguir ese look cálido y bronceado de la actriz, en el que resaltó su piel, muy trabajada, y unos labios mate color guinda. Jennifer Yepez fue la encargada de darle forma a la melena de Salma con productos Verb. Inspirada por su vestido, quiso crear un peinado con textura y espíritu rock. 3 de 16 Ver Todo Anuncio Halle Berry Oscar 2023 mejores looks maquillaje peinado Credit: Arturo Holmes/Getty Images La actriz lució sombras brillantes que combinaban con las flores de su vestido, en un look muy disco creado por el maquillista Jorge Monroy, quien empleó herramientas de CurrentBody para preparar la piel de Berry. La estilista Sara Seward creó unas fabulosas ondas estilo años 40 con productos Virtue Labs. 4 de 16 Ver Todo Eva Longoria Oscar 2023 mejores looks maquillaje peinado Credit: Mike Coppola/Getty Images La actriz y productora mexicana nos dejó impresionados con su increíble vestido. Para completar su glamoroso look, la maquillista Elan Bongiorno le dio protagonismo a su mirada con sombras plateadas y negras, creando un intenso ojo ahumado con maquillaje de L'Oréal Paris. También para L'Oréal Paris, el estilista Ken Paves quiso crear un peinado sofisticado per no demasiado elaborado, por lo que optó por la melena suelta, retirada del rostro. 5 de 16 Ver Todo Rihanna Oscar 2023 mejores looks maquillaje peinado Credit: Arturo Holmes/Getty Images Nominada al Oscar por su canción para Black Panther: Wakanda Forever, que interpretó durante la gala, la cantante fue maquillada por Priscilla Ono con productos Fenty Beauty. Un look clásico en el que destacaron los labios rojos y el uso del iluminador, y que combinaba a la perfección con su vestido negro. Con un dramático traje de Alaïa, la de Barbados lució un recogido muy original, entre casual y escultórico. 6 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cate Blanchett Oscar 2023 mejores looks maquillaje peinado Credit: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images Nominada al Oscar como Mejor actriz, la australiana apostó por un maquillaje muy naturalm con labios rosados y tez luminosa. El estilista Robert Vetica empleó productos de Better Not Younger, entre los que destacó su densificador Lift Me Up Hair Thickener, para su elegante recogido trenzado. 7 de 16 Ver Todo Vanessa Hudgens Oscar 2023 mejores looks maquillaje peinado Credit: Kevin Mazur/Getty Images La actriz nos sedujo con este maquillaje en tonos tierra, con el rostro cuidadosamente contorneado, discretos ojos ahumados y labial nude. La estilista Danielle Priano apostó por un pulido moño, para el que utilizó extensiones Hidden Crown y laca de Sexy Hair. Nos encató el lazo negro que rodeaba e recogido y que casaba con su vestido Chanel vintage. 8 de 16 Ver Todo Jessica Chastain Oscar 2023 mejores looks maquillaje peinado Credit: Arturo Holmes/Getty Images Un clásico que nunca falla es el de sombras luminosas, pestañas abundantes y el perfecto labial rojo, un look creado por Kristofer Buckle con productos Charlotte Tilbury que la actriz defendió a la perfección. El estilista Renato Campora fue el creador de esas ondas sueltas, que nos trasladaron al Hollywood dorado, usando Hair Rituel by Sisley-Paris. 9 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Janelle Monae Oscar 2023 mejores looks maquillaje peinado Credit: Arturo Holmes/Getty Images La actriz no nos defraudó con su apuesta original y un fabuloso maquillaje muy natural, de Keita Moore con productos Nars. Con la piel perfecta, destacó su mirada con un delineado intenso y cejas marcadas. El estilista Nikki Nelms empleó Bumble & Bumble para dejar su trenzas impecables, con detalles plateados entrelazados en su pelo. 10 de 16 Ver Todo Lady Gaga Oscar 2023 mejores looks maquillaje peinado Credit: Kevin Mazur/Getty Images La cantante fue una de las estrellas con el maquillaje más dramático que vimos en la alfombra champagne. Con un delineado de ojos muy marcado de aire rockero, rubor intenso y labial rojo, iba muy bien con su vestido Versace. En cuanto al cabello, optó por llevar su melena bicolor recogida en una trenza. 11 de 16 Ver Todo Cara Delevingne Oscar 2023 mejores looks maquillaje peinado Credit: Arturo Holmes/Getty Images La modelo y actriz fue una de las mejor vestidas de la noche y su maquillaje de sombras burdeos creado por Hung Vanngo con productos NakedBeauty MD y pestañas Ardell estuvo a la altura. La británica no podía lucir más glamorosa con el clásico recogido y raya partida que la estilista Danielle Priano hizo para ella con productos Sexy Hair. 12 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Halle Bailey Oscar 2023 mejores looks maquillaje peinado Credit: Kevin Mazur/Getty Images Como una auténtica princesa Disney, la protagonista de La sirenita se vio radiante con el rostro impecable y una sombra de ojos que casaba con su vestido aguamarina. La actriz lució sus rizos trenzados que caían en cascada, y con un impresionante recogido bajo. 13 de 16 Ver Todo Florence Pugh Oscar 2023 mejores looks maquillaje peinado Credit: Kevin Mazur/Getty Images La actriz acompaño su original vestido con un maquillaje clásico y sutil, con sombras y labial malva, creado por Alex Babsky con productos Valentino Beauty. Nos encantó el aire punk del peinado, con un falso flequillo creado a partir de su coleta, obra de Peter Lux. 14 de 16 Ver Todo Angela Bassett Oscar 2023 mejores looks maquillaje peinado Credit: Kayla Oaddams/WireImage La nominada al Oscar irradió luminosidad con este maquillaje de sombras rosadas y labios naturales, obra de D'Andre Michael con productos Chanel. Su abundante melena peinada con rizos sueltos estuvo a cargo de Randy Stodghill quien empleó productos Navy Hair Care y herramientas Olivia Garden. 15 de 16 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ashley Graham Oscar 2023 mejores looks maquillaje peinado Credit: Kevin Mazur/Getty Images Con un maquillaje sencillo de aires años 90, apostó por un delineado cat eye y blabios con brillo natural. La modelo le dio una (o mil) vueltas al clásico recogido con intrincadas trencitas en un patrón abstracto, coronando su cabello peinado hacia atrás con efecto húmedo. 16 de 16 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

