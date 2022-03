Premios Oscar 2022: Bruce Greyson maquillista oficial del evento revela sus looks favoritos ¿Quieres saber qué sucede detrás del escenario en los Oscar 2022? El jefe del departamento de maquillaje de la academia tuvo acceso de primera a las divas más guapas de la noche y comparte en exclusiva sus anécdotas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Quieres saber qué sucede detrás del escenario en los Premios Oscar 2022? El jefe del departamento de maquillaje, Bruce Grayson, tiene un papel único. Su trabajo es asegurarse de que todos, desde los artistas hasta los presentadores, estén listos para la televisión justo antes de subir al escenario. No se dedica a hacer el look de una celebridad para la noche, se dedica a retocar a todo aquel que suba al escenario. Tuvimos el gusto de platicar con él esta madrugada luego de una larga noche en los Oscars 2022 y con gusto nos comentó sobre aquellas tendencias que marcaron las divas de la noche y que debemos tener en cuenta para lucirnos en esta temporada primaveral. ¡En el vídeo de arriba conocerás sus opiniones de primera mano! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda las pieles frescas y luminosas se robaron todas las miradas. Grayson platicó y retocó a la bella Zendaya, de quien admiró su rostro maquillado glamorosamemte con toques de brillo en las mejillas, un labial suave y mirada cautivadora. "¡Además es muy simpática!', dijo sobre la protagonista de la cinta Dune. Zendaya makeup Oscars Credit: (Photo by Momodu Mansaray/Getty Images) El brillo en la mirada recreado con sombras iridiscentes y toques de escarcha se impondrá durante toda la temporada primavera-verano del 2022. El experto admite que dentro de las más destacadas por su maquillaje de ojos seleccionó a Jessica Chastain otra de las ganadoras de la noche. Chastain makeup Credit: (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) También resaltó los tonos de labial provocativos y brillantes, dejando de lado los labiales mates para dar paso a brillos que realcen el tono natural de la boca, así como podemos apreciar en este look de la bella actriz de raíces mexicanas Lupita N'yongo. Lupita Nyong'o Credit: Photo by Lionel Hahn/Getty Images También resaltó los tonos de labial provocativos y brillantes, dejando de lado los labiales mates para dar paso a brillos que realcen el tono natural de la boca, así como podemos apreciar en este look de la bella actriz de raíces mexicanas Lupita N'yongo. ¿Y su más grata sorpresa de la noche? Tener en su silla a una leyenda como Uma Thurman protagonista hace 30 años de la icónica cinta Pulp Fiction. Admiró su belleza y la calidad de su piel tan bien cuidada a sus 51 años de edad. Uma Thurman Credit: (Photo by David Livingston/Getty Images) No te pierdas los trucos de maquilaje que compartió el experto y más de sus anécdotas en el vídeo de nuestra entrevista exclusiva arriba.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Premios Oscar 2022: Bruce Greyson maquillista oficial del evento revela sus looks favoritos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.